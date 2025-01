Waar je komt langs Middelkerkse wegen kom je omleidingen tegen: Gemeente start een ruime communicatiecampagne

Er zijn momenteel nogal wat wegeniswerken aan de gang in Middelkerke en als automobilist of andere weggebruiker is het deze dagen soms een hele opgave om Middelkerke te bereiken.

Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) geeft dit grif toe. “We gaan niet flauw doen, het is meestal dikke miserie om Middelkerke binnen te komen, maar de verschillende diensten stellen alles in het werk om de werk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Om iedereen goed in te lichten starten we daarom een ruime communicatiecampagne. Zo blijft Middelkerke voor iedereen vlot bereikbaar” zegt Dedecker.

Er zijn momenteel twee grote werven in Middelkerke. Het eerste werf is in de Spermaliestraat, waar de nutswerken aan de Spermaliestraat en Oudstrijdersplein het verkeer in Middelkerke centrum beïnvloeden. Het tweede werf is in Lombardsijde, waar het verkeer in de Nieuwpoortlaan slecht in één richting kan rijden. Met de campagne wil Middelkerke iedereen die naar Middelkerke komt of er weg wil rijden nuttige tips geven. Naargelang de bestemming kiesje vanaf de E40 best de afrit Nieuwpoort als je in Lombardsijde of Westende moet zijn. Wie naar Middelkerke, Leffinge, Slijpe of de andere polderdorp moet kiest best de afrit Gistel. De kustweg is de beste toegangsweg voor Middelkerke, Westende en Lombardsijde, zowel voor het verkeer komende uit de richting van Oostende of Nieuwpoort.

Burgemeester Dedecker: “De Spermaliestraat zal afgesloten blijven tot aan de zomervakantie. Door de nutswerken in de Spermaliestraat en het Oudstrijdersplein is ook de Westendelaan tussen de Spermaliestraat en het Oudstrijdersplein afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien via de Ijzer- en Koninginnelaan en de Kerkstraat. Tegen de paasvakantie zal de verkeerscirculatie in Middelkerke centrum weer normaal zijn.” Er staan in de Oostendelaan en de Kerkstraat ook tijdelijke verkeerslichten, deze worden afgestemd op de verkeerslichten op het kruispunt van de Koninginnelaan en de Kerkstraat om de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. In Lombardsijde is er éénrichtingsverkeer voor de auto’s, maar fietsers kunnen in beide richtingen fietsen. Ten laatste in september van dit jaar starten de riolerings- en wegenwerken in functie van de herinrichting van de dorpskern van Lombardsijde. Dit jaar zijn er ook nog werken in de Logierlaan en de Duinenweg en als alles vlotjes verloop starten in januari 2026 de werken aan de nieuwe zeedijk in Middelkerke.