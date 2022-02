Voor onbepaalde duur Werken in de Langemarkstraat: “De blokjes zullen definitief verdwijnen”

De werken in de Langemarkstraat zijn van start gegaan. De straat lag er al enige tijd heel slecht bij en wordt nu aangepakt. Ook de Moorsledestraat en IJzerweg zijn binnenkort aan de beurt.

Wie met de wagen en zeker met de fiets de laatste jaren door de Langemarkstraat reed, ondervond zeker hinder. De ‘blokjes’ lagen los en er waren ook putten in de straat. “De straat stond al enige tijd op de agenda”, zegt burgemeester Dirk Sioen (#team8980). “De werkzaamheden zijn nu definitief van start gegaan. Het gaat met inbegrip van de rotonde in het centrum tot aan jeugdhuis De Moane. De werken zouden reeds vroeger zijn gestart maar de slechte toestand van de riolen zorgde voor vertraging. Eerst werden de riolen hersteld. Een gespecialiseerde firma kwam er een soort verharde polyesterstof in spuiten. Het procedé heeft in het verleden zijn degelijkheid reeds bewezen en de riolen zijn opnieuw voor een tiental jaar goed.”

Koele minnaar

Momenteel is men bezig met de diverse aansluitingen aan de kant van de oneven nummers. Dit kan wel enkele weken in beslag nemen. Voor eind februari voorziet men dan aan dezelfde kant de aanleg van parkeerstrook en voetpad. “Daarna, en dat zal ongeveer half april zijn, volgt het uitbreken van alle blokjes aan het begin van de Langemarkstraat en de rotonde. De blokjes zijn er gekomen jaren geleden bij de marktrenovatie. Ik ben altijd een koele minnaar geweest van blokjes, omdat dit voor zwaar verkeer niet stabiel is. De tijd heeft me gelijk gegeven”, aldus burgemeester Sioen. “De blokjes verdwijnen definitief. Half april, als alles verloopt naar plan, worden zowel de rotonde als de Langemarkstraat volledig gegoten in asfalt. De rekening voor de heraanleg van de rotonde is voor het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.” Tijdens de werken is er natuurlijk een omleiding voorzien. De verkeershinder zal het grootst zijn tijdens de werken aan de rotonde (N322)/. “Deze worden geschat op 15 dagen”, aldus de burgemeester. “De volledige timing van de werken is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.”

Hoe lang de werken zullen duren, hangt af van het weer

Afhankelijk van de fase waarin de werken zich bevinden, zal er een omleiding voorzien zijn via de Ieperstraat en de IJzerweg en via de N332 Roeselarestraat, N303 Passendalestraat, Schipstraat, Albertstraat, Langemarkstrtaat, IJzerweg, Ieperstraat. De werken worden uitgevoerd door de firma Degros en de inbreng van de gemeente is 236.500 euro.

Aardestrook

Naast de Langemarkstraat worden ook nog andere wegen aangepakt. Begin maart wordt dan de Moorsledestraat aangepakt. Er is een aannemer aangeduid die de strook tussen de rijbaan en het fietspad zal aanpakken. “Nu is er daar een gevaarlijke situatie. De mulle aardestrook wordt definitief aangepakt”, aldus de burgemeester. “Verder komen er langs de IJzerweg een twaalftal parkeerplaatsen bij. Er is immers bij de voetbalwedstrijden van SC Zonnebeke parkeerruimte tekort en de nieuwe aanleg zou daaraan een hulp moeten bieden.”