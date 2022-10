Vernieuwingswerken moeten Bulskamp flinke boost geven

De vernieuwingswerken die net zijn gestart in Bulskamp zullen de leefbaarheid, de veiligheid, de beeldkwaliteit en de identiteit van Bulskamp een flinke boost geven. De Nieuwpoorthoek wordt een prachtige toegangspoort en de Bulskampstraat zal als een groene en veilige ader doorheen het dorp kronkelen. Meer groen en meer bomen zullen Bulskamp een extra zuurstofinjectie geven. De invoering van een trajectcontrole is bedoeld om snelheidsduivels te temperen en de buurt verkeersveiliger te maken.

In de Presendestraat vond de eerste spadesteek plaats en zijn de nutsmaatschappijen aan de slag gegaan. Zodra ze daar klaar zijn, schuiven ze op naar de andere straat. De aannemer volgt dan telkens om de riolering en de bovenbouw (voetpaden, wegdek, plantvakken) opnieuw aan te leggen. In eerste instantie gebeurt dit op het segment ter hoogte van het kruispunt van de Boonakkerstraat met de Presendestraat. Halverwege 2024 zullen deze werken erop zitten.

Ingrepen

De ingrepen in de Pastorijweg worden in de eerste helft van 2023 uitgevoerd. In de Beauvoordestraat en Bulskampstraat zullen ook de plantvakken ‘buiten’ de rioleringswerken worden aangepakt binnen een nog te bepalen plantseizoen. Naast de riolerings- en wegeniswerken in de afgebakende wegsegmenten worden er in Bulskamp nog een aantal andere ingrepen voorzien. Fluvius zal openbare verlichting in de bebouwde kom uitrusten met ledverlichting. Beter voor de natuur en de energiefactuur!

In de Bulskampstraat (tussen Coberghersportpark en Pastorijweg) en in de Beauvoordestraat zullen nutswerken worden uitgevoerd in de voetpaden of parkeerstroken: waterleidingen, middenspanning, vermogen voor het opladen van elektrische of hybride wagens en warmtepompen, glasvezelkabels, … Hiermee zorgen Fluvius, Aquaduin en de communicatiebedrijven ervoor dat alle toekomstige mogelijkheden ook bij de bewoners van de betrokken straten kunnen worden toegepast. En er zal slimmer worden omgesprongen met water: de rioleringen worden aangekoppeld op het openbare net. Zo komt er geen afvalwater meer in de Calonnegracht.

Nieuwe bushalte

Met het oog op een betere mobiliteit zullen de mobiliteitsfuncties worden gecentraliseerd rond de nieuwe bushalte ter hoogte van wzc Sint-Anna. In de buurt van de nieuwe bushalte komt er een openbare fietspomp en herstelzuil en laadpalen voor elektrische en hybride wagens.

Belangrijk: Bulskamp blijft bereikbaar! Of het nu langs de Presendestraat of Bulskampstraat is, je zal altijd naar het dorp kunnen rijden. De exacte planning en timing hangt ook af van het weer en de werken op de N8, Ieperse Steenweg. Wanneer deze werken een (kleine) vertraging oplopen, heeft dat ook gevolgen voor het project in Bulskamp.