Vernieuwing wegdek in Roeselare moet meteen overgedaan worden

Een pas heraangelegd kruispunt in de wijk Groenpark in Roeselare moet opnieuw aangelegd worden. Voetstappen en fietssporen in het pas gegoten beton zorgen voor een grappig zicht, maar wel een met grote gevolgen voor de mobiliteit.

Tussen de Iepersestraat en de Meiboom in Roeselare werd zopas een nieuw stuk weg gegoten. Binnenkort moet het echter al vernieuwd worden.

“Het zijn waarschijnlijk kinderen die op pas gegoten beton gewandeld hebben en zo voet- en fietssporen achterlieten”, zegt Schepen van Openbaar Domein & Mobiliteit Griet Coppé aan VRT. “Daardoor moet het wegdek hersteld worden, dat kost geld en vertraagt de werken. Het is jammer dat zo’n dingen gebeuren, maar het is niet de eerste keer. Soms rijden er zelfs auto’s door een nat wegdek.”

De aannemer zal het beton opnieuw moeten gieten. “Daarna moet het beton drie weken drogen. Extra tijd die de werken vertragen.”