Vernieuwde rijweg en fietspad Stuiverstraat zijn klaar

De werken in de Stuiverstraat tussen de Gistelsesteenweg en de Smientstraat zijn achter de rug. Vrijdag 20 december 2024 wordt de straat terug open gesteld. Ook het nieuwe fietspad is vanaf dan bereikbaar.

Op vrijdag 20 december 2024 wordt de Stuiverstraat tussen de Gistelsesteenweg en de Smientstraat opnieuw opengesteld voor verkeer. De afgelopen periode is er intensief gewerkt aan de vernieuwing van de nutsleidingen (riolering, waterleiding, gas, elektriciteit en netwerkkabels), het wegdek en de openbare verlichting.

Nieuw fietspad

Bij de heraanleg van de rijweg werden verschillende snelheidsremmende maatregelen voorzien, zoals een versmalling van de rijbaan en enkele gerichte ingrepen. Daarnaast werd een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd, dat de ontbrekende link vormt tussen het vrijliggend fietspad langs de Gistelsesteenweg en het dubbelrichtingsfietspad in de Stuiverstraat. Deze realisatie kwam tot stand in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen in het kader van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

© Stad Oostende

Duurzaam en groen karakter

Om het regenwater op een duurzame manier te beheren, werden de bestaande grachten uitgebreid en wadi’s aangelegd. Deze zorgen onder meer voor de opvang, buffering en infiltratie van regenwater. In het voorjaar van 2025 worden er nog bomen verplant en nieuwe bomen en hagen aangeplant om het groene karakter van de straat te versterken.

De werken werden uitgevoerd door aannemingen Penninck nv en hadden een totale kostprijs van 1,7 miljoen euro, waarvan 500.000 euro werd gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen.

Bekijk alle details en updates op www.oostende.be/stuiverstraat