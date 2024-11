Vernieuwde Reepkaai weer open voor verkeer

Na de feestelijke opening op 14 september van de vernieuwde Kasteel- en Dolfijnkaai, zijn nu ook de werken in de Reepkaai tot een goed einde gebracht. De Reepkaai werd ingericht als woonerf met een groene wandelpromenade langs het water. Op vrijdagavond 8 november werd de Reepkaai terug opengesteld voor verkeer.

Op de wandelpromenade werden 23 bomen geplant en zijn zitbanken geplaatst om even te verpozen aan het water. Er zijn 8 pontons geplaatst waar bootjes kunnen aanmeren. De verkeerssituatie is hetzelfde als voorheen: vanaf de Budabrug eenrichtingsverkeer in het eerste deel van de Reepkaai en tweerichtingsverkeer tot aan de Kasteelbrug. Er zijn 12 (kort)parkeerplaatsen voorzien, een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap en parkeerplaatsen voor elektrisch laden.