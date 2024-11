Vernieuwde Bruggestraat officieel open

In Staden werd de vernieuwde Bruggestraat officieel geopend door het gemeentebestuur en de bewoners. Volgens schepen van openbare werken Geert Moerkerke (Open Vld) is de straat nu een stuk veiliger en klaar voor de toekomst.

Het gemeentebestuur gaf in juni 2023 het startschot voor de verbeteringswerken in de Bruggestraat. “Zo werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij vuil water voortaan apart wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsstation”, legt schepen van openbare werken Geert Moerkerke (Open Vld) uit. “Regenwater wordt dan weer rechtstreeks naar de Zarrenbeek geleid wat bijdraagt aan een duurzame waterhuishouding in de omgeving. Daarnaast werden de voetpaden en fietspaden vernieuwd met veilige fietssuggestiestroken en oversteekplaatsen. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom werd een verkeersremmer geplaatst. Daarnaast werden de schoolomgeving en de ingang van sportsite De Wankaarde aangepast om inwoners veilig van en naar die sites te laten trekken. In samenwerking met Fluvius werden kabels ondergronds gebracht en werd de straatverlichting aangepast met energiezuinige ledlampen. De Watergroep vernieuwde ook de waterleiding. De Bruggestraat is nu een stuk veiliger en klaar voor de toekomst. Met de aangepaste straat zetten we in op een verkeersveilige en duurzame omgeving”.

De straat werd maandag feestelijk geopend door het gemeentebestuur en de bewoners. Schepen Moerkerke had nog een bijzonder woordje van dank voor de inwoners. “Werken van dergelijke omvang brengen grote hinder met zich mee”, aldus de schepen. “We doorliepen een lang traject en hebben veel geduld gevraagd van inwoners en passanten. Een grote dankjewel gaat dus zeker ook naar jullie uit. De straat is ondertussen weer opengesteld voor verkeer, alle omleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen zijn opgeheven. Er volgen nog enkele kleine afrondende werkzaamheden. Zo worden de groenzones nog aangeplant en wordt de wegmarkering nog aangebracht”.