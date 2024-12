Verhoogde middengeleiders moeten Wervikstraat ter hoogte van GC Gilwe verkeersveiliger maken

Om de verkeersveiligheid ter hoogte van de in- en uitrit van en naar GC Gilwe en woonbuurt De Klaproos in de Wervikstraat (N311) in Geluwe te verbeteren, voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele ingrepen. Er komen onder meer verhoogde middengeleiders die tegelijk een snelheidsremmend effect hebben en dienen als toegangspoort naar de bebouwde kom.

“We verbeteren hiermee de oversteekbaarheid ter hoogte van de ‘trage weg’ voor voetgangers en fietsers”, zegt woorder Eveline Vandecaetsbeek van AWV. “Ter hoogte van het kruispunt van de Wervikstraat en Wittepoortlaan worden er twee bushaltes aangelegd in het kader van de buslijn 86.”

“Er komt ook een zebrapad ter hoogte van het kruispunt om de oversteekbaarheid naar het GC en vanuit de Wittepoortlaan te verbeteren. De fietspaden worden ter hoogte van het kruispunt in accentkleur aangelegd. We hopen de werken in het voorjaar van 2025 te kunnen starten. Sowieso zal hiervoor nog communicatie met de buurtbewoners volgen.”

Rotonde niet haalbaar

Op die plek is het alvast heel druk want daar bevindt zich ook het skatepark en de toegang tot JOC De Metropool en daarachter een omnisportveld. Een negental jaar geleden was de stad Wervik vragende partij om in functie van de bouw van de woon- en leefbuurt Triamant daar een rotonde te voorzien, maar dat bleek gewoon niet haalbaar omdat er volgens AWV dan onteigeningen nodig zouden zijn.