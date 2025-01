Twee grote werken op til in Oostkamp en Baliebrugge: “Prestigieuze bouwprojecten met oog voor de toekomst”

Het straatbeeld in Oostkamp en op de Baliebrugge zal de komende jaren sterk veranderen. Op de Baliebrugge starten werken om de Sint-Godelievekerk een bijkomende invulling te geven. De site in de Stationsstraat waar het postkantoor en de oude gebouwen van de technische dienst van Oostkamp gevestigd waren, is verkocht. Er komt een prestigieus nieuwbouwproject.

De nieuwe invulling van de Sint-Godelievekerk kent een lange voorgeschiedenis waarbij nagedacht werd hoe dit gebouw te integreren in de plaatselijke basisschool en ook bruikbaar te maken voor verenigingen en de kinderopvang. In juli vorig jaar keurde de gemeenteraad van Oostkamp het bestek voor de renovatie van de Sint-Godelievekerk op de Baliebrugge en de aanleg van de omgeving van de kerk en de school goed en werd de Algemene Ondernemingen Himpe nv uit Loppem als aannemer aangesteld. De volgende stap is samen met deze aannemer de startdatum, de planning en de fasering van de werken af te stemmen.

Grondige verbouwing

De Sint-Godelievekerk op de Baliebrugge krijgt een herbestemming als polyvalente plek met plaats voor onderwijs en kinderopvang. © GST

“De opdracht nevenbestemming Sint-Godelievekerk in Baliebrugge is ons zeer genegen en op maat van onze firma wegens een grondige verbouwing met enige complexiteit en een substantieel aandeel houtbouw. We kunnen voor dit project putten uit de ervaring uit onze eigen ateliers voor prefabricatie van staal- en betonproducten met bijhorende schrijnwerkerij. Neem daarbij dat deze werf zich situeert in Oostkamp, een aanpalende gemeente”, vertelt Laurens Verlinde, algemeen directeur van Himpe nv.

De kostprijs voor de uitvoering van de werken bedraagt 3.287.187,70 euro exclusief btw. De invulling van het kerkgebouw is polyvalent. Naast het sacrale gedeelte, dat volledig autonoom functioneert en volledig onder de bevoegdheid van de pastoor en de kerkelijke overheid blijft, wordt de nieuwe site een polyvalente plek met plaats voor onderwijs en kinderopvang, én wordt ze een ontmoetingsplek voor de mensen en verenigingen uit het dorp. De groene speelplek tussen de kerk en de vernieuwde schoolsite zorgt voor de verbinding tussen beide gebouwen. Ze vormt een groene afgesloten speeloase voor de school en een mooie dorpstuin, die voor iedereen toegankelijk zal zijn buiten de schooluren. In het gebouw zal er ook een ontmoetingshuis ondergebracht worden. Het is de ambitie om van dit dorpshuis een permanente ontmoetingsplek te maken met tal van activiteiten. Je zal er terechtkunnen voor een kop koffie, om de krant of een boek uit de bib te lezen of gewoon om een praatje te slaan met de andere aanwezigen. Door de aparte toegang zal het dorpshuis ook toegankelijk en bruikbaar zijn/blijven tijdens de schooluren.

“Met deze renovatie wordt een nieuwe en hoge standaard gezet voor multifunctionele en duurzame herbestemming van erfgoed in de gemeente. De verbouwing van de Sint-Godelievekerk en haar omgeving is ook een investering in de toekomst van Baliebrugge, waar generaties samen kunnen komen in een groene en toegankelijke omgeving”, vertelt burgemeester Jan de Keyser.

Privaat woonproject

Wonen wordt anders in de toekomst. Dat kwam al aan bod in de visie ‘Oostkamp 2030’ die de gemeente in 2021 afwerkte. Daarin werd onder meer beschreven hoe woonprojecten tegemoet kunnen komen aan de uitdagingen van de toekomst. Met de verkoop van de site bpost, in combinatie met de voormalige gemeentelijke werkplaats, wil de gemeente tonen hoe deze toekomstvisie realiteit kan worden, op maat van Oostkamp. Daarvoor kocht de gemeente eerst het gedeelte van bpost aan, zodat alles als één grote site verkocht kan worden, met heel wat voorwaarden richting de toekomst.

Een aantal geselecteerde teams kreeg de kans om een ontwerp uit te werken. Daaruit koos een professionele jury het winnende ontwerp dat conceptueel én financieel aan de vraag van de gemeente voldeed. Eind december 2024 werd de volledige site verkocht aan het winnende project van Atavus, met een ontwerp van bildt. architecten, voor een bedrag van 2.660.000 euro. Vanaf nu is dit een privaat project, dat volgens de voorwaarden uitgewerkt moet worden. De aanvraag tot omgevingsvergunning moet uiterlijk binnen de 12 maanden na het verlijden van de akte worden ingediend bij de bevoegde instanties. Ook wat uitvoeringstermijn betreft, zijn er voorwaarden opgelegd. De start van de werken moet binnen het jaar na het verkrijgen van de omgevingsvergunning gebeuren en de voorlopige oplevering binnen de 36 maanden na de start van de werken.