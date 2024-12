Twee bezwaarschriften ingediend tegen ontdubbeling expresweg N58 in Geluwe

Tijdens het openbaar onderzoek over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de ontdubbeling van de expresweg N58 in Geluwe zijn twee bezwaarschriften ingediend. Departement Omgeving moet die nu behandelen en op basis daarvan een beslissing nemen over het afleveren van de omgevingsvergunning. De ingrijpende werken zullen twee jaar duren. Aannemer wordt de nv Stadsbader uit Harelbeke.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt voor dit jaar op het investeringsprogramma geld vrij voor de ontdubbeling van een deel van de drukke expresweg N58. Het gaat over een afstand van 1,9 kilometer om het stuk tussen de op- en afrit van de A19 tot de tweede rotonde richting de Ringlaan grondgebied Menen. Tijdens de spitsuren op weekdagen is er op dat deel altijd een lange file. Nu is het tweevaks en wordt het dus viervaks.

Fietstunnels

De twee nieuwe vakken komen aan de kant van de dorpskom van Geluwe. De stroom aan vaak ook zwaar verkeer groeit alsmaar aan op de N58. De rotonde in de Menenstraat op de kruising met de N58 wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. De fietstunnels blijven. Wat verderop in de richting Wervik wordt de rotonde op de kruising met de Ringlaan omgevormd tot een turborotonde. Voor het verbreden over een afstand van 1,9 kilometer vond de onteigening van de landbouwgronden lang geleden al plaats voor de aanleg van de tweevaksbaan.

Er komen ook twee nieuwe fietstunnels in het verlengde van de Koekuitstraat en langs de Reutelbeek. Eerst wordt daarmee gestart.

In mei vond er in GC Gilwe een infomarkt plaats.