Toegenomen en zwaarder verkeer zorgt voor problemen in Zonnebeke, aanpak wegenwerken in sukkelstraatje

De wegen in Zonnebeke liggen er lang niet goed bij. Burgemeester Dirk Sioen verdedigt de aanpak van zijn ploeg, oppositielid Koen Descheemaeker neemt met die uitleg geen vrede: “De burgemeester regelt de werken grotendeels zelf. We zien de gevolgen.”

“Sommige gemeente- en landelijke wegen liggen er inderdaad niet goed bij. Daar moeten we zeker iets aan doen, maar ook de gewestwegen zijn er op sommige plaatsen erg aan toe, en als we dat melden aan het gewest krijgen we geen gehoor”, zegt burgemeester Dirk Sioen (Team8980).

“Ons gemeentelijk wegennet is ruim tweehonderd kilometer lang. Dat is heel veel. De kleine wegen hebben het moeilijk door de steeds zwaarder en groter wordende landbouwmachines en het zwaarder vervoer. We hebben al ruim een miljoen euro uitgegeven aan wegenwerken en dat zal naar het einde van de legislatuur oplopen tot vier miljoen – het budget bedroeg vroeger 250.000 à 300.000 euro. Bovendien wordt door dat zwaarder verkeer de levensduur van onze wegen almaar korter: vroeger was een straat na heraanleg goed voor twintig jaar, nu is dat nog amper tien jaar.”

Burgemeester Dirk Sioen. © Zenon Bekaert

“We kunnen niet alles in één keer doen. Er komt een gegroepeerde aanpak, voor wegen en fietspaden. Onze technische dienst herstelt het meest noodzakelijke en de trottoirs, maar de wegenwerken worden door gespecialiseerde firma’s uitgevoerd. Op de landelijke wegen doen we al aan betonversterking aan de binnenkant van de bochten, en een nieuw procedé – waarbij de betonlaag gedeeltelijk wordt afgefreesd en met een asfaltlaag bedekt – verhoogt de weerbaarheid. Als de mensen gevaarlijke stukken melden, kunnen we optreden. En een nieuw hoofd van de technische dienst zal voor een betere opvolging zorgen.”

‘Vergeten’

De oppositie verwijt het bestuur gebrek aan visie en onkunde. “Naast gesubsidieerde en verplichte rioleringswerken blijven er bijzonder magere budgetten over voor de wegen”, zegt Koen Descheemaeker (N-VA). “Voor de komende jaren is jaarlijks 300.000 euro voorzien voor het onderhoud ervan. Het college heeft voor de volle zes jaar 170.000 euro voorzien voor fietspaden – waarmee één kilometer fietspad kan worden aangelegd. Er zullen dus niet veel wegen hersteld worden.”

Koen Descheemaeker (N-VA). © Zenon Bekaert

“Aannemers wijzen op een gebrekkige voorstudie en waarschuwen voor een verkeerde aanpak. Denk maar aan de Wervikstraat of de Langemarkstraat, waar men vergat de riolen te onderzoeken. Gevolg: riolen werden ‘voorlopig’ opgelapt en de werken liepen vertraging op. De strook aarde tussen het nieuwe fietspad en de rijbaan in de Moorsledestraat werd ‘vergeten’. Resultaat: een gevaarlijke modderstrook, met zelfs de brandweer die moet uitrukken. Zelfs na zeven maanden slaagt men er niet in die problemen op te lossen! Er komen nu betonnen blokken. Het wordt wachten tot de eerste auto over de kop gaat.”

“Werknemers van de technische dienst melden ons een complete malaise. Ze zitten al twee jaar zonder diensthoofd. De burgemeester regelt de werken grotendeels zelf. We zien de gevolgen.”