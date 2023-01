Toch investeringen in Mariakerkelaan en Steense Dijk

Er zullen op twee drukke verkeersassen op de wijk Stene wel degelijk investeringen gebeuren. Dat heeft schepen voor openbare werken en mobiliteit Björn Anseeuw laten weten.

Op de gemeenteraad werd beweerd dat de stad investeringen in wegen zou verschuiven of uitstellen. Schepen Björn Anseeuw (N-VA) licht toe: “Voor de Mariakerkelaan is dit jaar 545.000 euro voorzien en volgend jaar 500.000 euro. Voor de Steense Dijk is er in 2025 één miljoen euro voorzien en het jaar erop 600.000 euro. Het meerjarenplan loopt van 2020 tot 2025.”