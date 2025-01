Tijdelijk eenrichtingsverkeer tussen Veurne en Koksijde door werken Fluvius

Vanaf dinsdag 13 januari zal Fluvius gedurende enkele weken werken uitvoeren in de Sint-Idesbaldusstraat. Tot het einde van de maand zullen ze ondergrondse kabels leggen tussen het station van Koksijde en de verkeerslichten. Station Koksijde en de winkels in de commerciële zone blijven allemaal bereikbaar.

Om de hinder te beperken zal er in de werfzone eenrichtingsverkeer zijn in de richting van Veurne naar Koksijde. Het verkeer vanuit Koksijde dat naar station Koksijde of naar de commerciële zone wil, kan dit via de Sint-Idesbaldusstraat. Het doorgaand verkeer dat vanuit Koksijde komt richting E40 of N8 Ieperse Steenweg, volgt de omleiding langs de Koksijdestraat en de Pannestraat.