Tegen de zomerbraderie moet het Kortrijkse winkelwandelgebied er groener uitzien

Vandaag zijn de vernieuwingswerken gestart aan de hoek van de Lange- en de Korte steenstraat. Doorheen het winkelwandelgebied wordt ingezet op ontharding en vergroening. Het knooppunt Lange- en Korte Steenstraat wordt een groene ontmoetingsruimte met zitbanken en zitblokjes voor kinderen.

Aannemer Wegenbouw Ockier is op 5 februari gestart met de vernieuwingswerken van het winkelwandelgebied. Het gebied in de Kortrijkse binnenstad krijgt een make-over. “Door meer aandacht voor groen, ontmoeting en beleving wordt shoppen in Kortrijk een andere ervaring. Haastige boodschappen maken plaats voor slow shopping. Kortrijk heeft veel ambities voor de binnenstad. Naast de heraanleg van het historisch hart en de verlaging van de Leieboorden maakt de stad het winkelwandelgebied aantrekkelijker door te investeren in meer groen, ontmoeting en beleving”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Winkels blijven vlot bereikbaar

Er werd een ontwerp gekozen na een uitgebreid participatietraject met dialoogsessies en bevragingen van bewoners en handelaars. Ontwerpbureau 51N4E paste het ontwerp aan op basis van deze input. “Alle winkels zullen steeds vlot bereikbaar zijn want de werken worden goed gespreid over een bepaalde periode. Eventuele hinder zal heel lokaal en slechts tijdelijk zijn”, aldus Wouter Allijns. Ergens in de loop van mei worden de laatste werken afgerond. “Onze voetgangerszone is vandaag vooral een grijze, eerder saaie omgeving. Daar brengen we resoluut verandering in. We zijn ervan overtuigd dat dit de beleving om te shoppen in Kortrijk serieus zal verbeteren”, aldus Axel Weydts, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit (Vooruit).

Grote plannen

Het officiële startschot voor de heraanleg van het winkelwandelgebied werd al in de lente van 2022 gegeven met een tijdelijk experiment op de Grote Kring, gevolgd door drie kleinere experimenten aan de kop van de Veemarkt, in het steegje tussen het Vandaleplein en Korte Steenstraat en doorheen de Wijngaardstraat. Het uiteindelijke ontwerp focust op deze locaties en investeert maximaal in vergroening, beleving en ontmoeting: Grote Kring met de tien kleurrijke verplaatsbare stoelen en een avontuurlijke speelzone voor kinderen wordt een plekje om gezellig te keuvelen of te genieten van een kleinschalig evenement.

Kleurrijke beelden

Ook de kop van de Veemarkt krijgt een opwaardering met speelelementen, sfeervolle verlichting, extra bomen, zitbanken én een prominentere plek voor de fontein ‘De Dorstigen Laven’. Via vaste projectorspots komen er kleurrijke beelden en boodschappen die inspelen op thematische momenten of seizoenen. In de Wijngaardstraat en Lekkerbeetstraat zorgen gevelgroen, groenslingers en sfeerverlichting voor meer gezelligheid. De kop van de Voorstraat wordt maximaal onthard en vergroend.

In de Sionstraat komt een aantrekkelijke groenzone met bloemenperken en zitelementen.