Stuk van Stadense Bruggestraat wordt heraangelegd: “Riolen uit 1918 vervangen”

De gemeente Staden start begin volgend jaar met de heraanleg van een flink deel van de Bruggestraat. De straat krijgt niet alleen een nieuw wegdek, maar wordt ook voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en krijgt voor een stuk ook een nieuw uitzicht. Zo wordt in de omgeving van Vrije Basisschool De Brug een pleinfunctie gecreëerd.

“We pakken niet de volledige Bruggestraat aan”, weet schepen van openbare werken Geert Moerkerke (Open VLD). “De straat wordt heraangelegd vanaf het kruispunt met de Marktplaats tot net over het kruispunt met de Renaat Desmedtstraat. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan waarop alle huizen zullen worden aangesloten. Tussen de Renaat Desmedtstraat en de grens met Hooglede bevinden zich weinig huizen. Op die manier werken we kostenbesparend. Indien we dat stuk Bruggestraat en de riolering toch zouden meenemen in de werken, zou ons dat een flinke duit extra kosten. Het wegdek tussen de Renaat Desmedtstraat en de Hoogleedse grens gaan we in stand houden en opknappen indien dat nodig blijkt.”

Gescheiden riolering

Hoeveel de werken precies gaan kosten, is mee door de stijging van onder andere de materiaalprijzen niet duidelijk. “We hebben uit voorzorg al 30 procent extra gebudgetteerd op het bedrag dat we oorspronkelijk voorzien hadden”, legt schepen Moerkerke uit. “De kost zal pas duidelijk worden eens de werken toegewezen zijn. De aanbesteding loopt momenteel en er zijn een aantal geïnteresseerde aannemers”.

“De straat zal voorzien worden van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel”, gaat de schepen verder. “De huidige riolen dateren uit 1918 en werden kort na de Eerste Wereldoorlog aangelegd. Dit is overigens geen uitzondering. Ook op een aantal andere plaatsen bevinden zich nog dergelijke oude riolen. De riolering in de Bruggestraat werd in elk geval nog nooit vernieuwd. Verder wordt uiteraard ook het wegdek vernieuwd.”

De straat krijgt in de omgeving van Vrije Basisschool De Brug ook een andere aankleding. “Het is de bedoeling om vanaf het kruispunt met de Ooststraat tot aan het kruispunt met de Wankaardelaan een pleinfunctie te creëren”, legt de schepen uit. “Er komen bomen en de weg krijgt er een andere uitvoering in uitgewassen beton zoals de Dorpsstraat in Westrozebeke. Ook aan sportcentrum De Wankaarde zal er meer groen voorzien worden. Tussen de sportsite en de Markt zal er ook een zone 30 ingevoerd worden. Tussen de sportsite en de Renaat Desmedtstraat zal zone 50 gelden. Vanaf de Renaat Desmedtstraat zal je 70 mogen rijden. Er wordt vanaf sportcentrum De Wankaarde ook een dubbel fietspad aangelegd. Er komt dus een fietspad aan de linker- en aan de rechterkant van de weg. Tussen de Markt en het sportcentrum opteren we voor fietssuggestiestroken. Het enkel fietspad tussen de Renaat Desmedtstraat en de grens met Hooglede blijft behouden. Fietsers hebben er wel de mogelijkheid om via de Renaat Desmedtstraat de Vrijbosroute te nemen, wat zonder twijfel de veilige fietsverbinding bij uitstek is om naar ‘De Geite’ te rijden.”

Klaar in winter 2024

“De werken zullen in verschillende fases gebeuren, maar die liggen nog niet vast”, aldus Geert Moerkerke. “Het enige wat vaststaat is dat begin volgend jaar de nutsleidingen ondergronds gebracht worden en dat de eigenlijke werken starten aan de Renaat Desmedtstraat. Als alles goed loopt, zouden de werken in oktober of november 2024 klaar moeten zijn”.