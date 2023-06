Stadsbestuur en Aquafin stellen laatste fase van werken in J&M Sabbestraat voor: minstens 20 maanden hinder voor bewoners

Is het einde voor de bewoners van de J&M Sabbestraat in Menen in zicht? Tijdens een infomoment stelden zowel het stadsbestuur als Aquafin maandagavond de plannen voor de laatste fase van de werken voor. Iedereen zet zich schrap voor hinder die minstens 20 maanden zal aanhouden.

“Een complete heraanleg van de J&M Sabbestraat, met meer plaats voor groen en veiligheid.” Toen de plannen in maart 2021 werden bekendgemaakt, kregen de bewoners van de J&M Sabbestraat een blik op de toekomst, waarbij vooral de leefbaarheid van de straat een flinke boost zou gaan krijgen. Tegelijk zouden ook alle nutsvoorzieningen worden aangepakt, waardoor de belangrijke centrumstraat volledig klaar zou zijn voor de toekomst.

Helaas liepen de werken niet van een leien dakje, waarbij het vooral de amateuristische aanpak was die bij velen heel wat wrevel opwekte. Voetpaden waren meer dan een jaar onbestaande en de J&M Sabbestraat werd het speelveld van snelheidsduivels die er tot diep in de nacht straatraces hielden.

Tijdens een informatiemoment konden zowel verantwoordelijk schepen Patrick Roose (Vooruit) en een verantwoordelijke van Aquafin dan toch de verlossende boodschap brengen. “Vanaf 7 augustus wordt gestart met de laatste etappe van de werken”, klonk het. “Dan zullen we beginnen met de vernieuwing van de rioleringen en zullen we ook voor de aankoppeling aan het waterzuiveringsstation zorgen. Verdeeld over drie fasen zal het straatbeeld grondige veranderingen ondergaan. Vanaf 7 augustus wordt gestart aan het rondpunt van de Kortrijkstraat en de J&M Sabbestraat. Op 18 september wordt dan gestart in de Sabbestraat zelf en dit tot aan de oprit van de Reznor bedrijvensite. De laatste etappe, die tot aan het kruispunt met de Bruggestraat zal lopen, begint dan weer op 15 april 2024. Dit zijn natuurlijk indicatieve data die vooral onderhevig zullen zijn aan externe factoren zoals het weer.”

De meer dan 100 aanwezigen kregen er meteen ook te horen dat ze 20 maanden lang heel wat hinder zullen ondervinden. “Gedurende de volledige tijd van de werken zal doorgaand verkeer in de J&M Sabbestraat niet mogelijk zijn”, wist de projectverantwoordelijke te vertellen. “Gedurende de verschillende fasen zal men al dan niet tot op een zeker punt toegang hebben tot de straat al zal dit erg gelimiteerd zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de N32 en de R8 maar vooral bij de start en einde van de schooltijd of tijdens het spitsuur is grote hinder onvermijdelijk. We roepen iedereen dan ook op zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of verplaatsing te voet of met de fiets uit te voeren.”

De aanwezigen hadden heel wat vragen over de toegankelijkheid van garages en de beschikbare parkeerplaatsen. Zowel de schepen als de projectverantwoordelijken riepen op om te blijven communiceren zodat de hinder zo laag mogelijk wordt gehouden. Wie zijn voertuig wil parkeren werd dan weer gevraagd gebruik te maken van de zijstraten of de aanpalende wijken.