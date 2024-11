Opnieuw tweerichtingsverkeer in Boezingestraat

Al sinds eind januari zijn er werken bezig in de Boezingestraat. In een eerste fase was het stuk tussen de Zonnebekestraat en de Korte Ieperstraat aan de beurt. De werken lagen ook even stil door de vondst van oorlogsmunitie. Sinds deze week is er in de Boezingestraat weer volledig tweerichtingsverkeer. Tot eind vorige week was verkeer in beide richtingen tot aan het sportcentrum mogelijk. Nu is het laatste stuk tot aan de Ieperstraat ook weer toegankelijk in beide richtingen. Op bepaalde plaatsen is er wel nog een werfzone, waar het verkeer dan geregeld wordt met voorrangsregeling. Er wordt nog gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers. De Gistelse firma Vansteenkiste Infra nv voert deze werken uit in opdracht van De Watergroep. (API)