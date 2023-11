Opknapwerken Heulepark duiken laatste fase in

De opknapwerken in Heulepark naderen hun einde. In 2024 worden de drie bruggen in het park gerestaureerd, de wandelpaden opgesmukt en wordt er werk gemaakt van een heropwaardering van de historische oprijlaan ‘Avenue Rouge’. Het stukje park tussen de pastorie en Heulebeek werd intussen volledig opnieuw beplant en ook de paden daar werden heraangelegd. Als alles volgens plan loopt, is de volledige herwaardering van Heulepark eind volgend jaar een feit.

Het park in Heule ondergaat al sinds 2017 een transformatie van jewelste. Het nieuwe ‘rode plein’ tussen de bibliotheek en ‘t Kasteel springt in het oog, net als de nieuwe speelzone. Maar ook de parkvijver werd volledig uitgebaggerd. Sinds de voorbije zomer werd werk gemaakt van een ‘betoverend bos’ tussen de oude pastorie en Heulebeek. Het centrale dolomietpad werd in een slingerbeweging tussen de bomen heraangelegd en er werden bijkomende wandelwegen gerealiseerd in boomschors. Aansluitend op de pastorietuin is een deel voorzien waar kinderen en jongeren kunnen ravotten en kampen bouwen. De voorbije weken volgde de aanplanting van nieuwe planten en bomen, waardoor de opknapwerken nu de laatste fase induiken. Met de werken gaat een prijskaartje gepaard van iets minder dan 100.000 euro. “Het park met zijn omgeving is een beschermd dorpsgezicht en van grote historische waarde. Met de heropwaardering herstellen we het stapsgewijs tot het Engels landschapspark van weleer. Zo kunnen de Heulenaars volop genieten van deze groene long in het centrum,” klinkt het bij schepen van Natuur en Jongeren Bert Herrewyn (Vooruit).

Restauratie bruggen

In die laatste fase worden vanaf het voorjaar van 2024 de drie bruggen in Heulepark volledig gerestaureerd. De bosbrug, de brug aan ‘t Kasteel maar ook de brug over de vijver, die al langere periode afgesloten is. Waar nodig wordt het brugdek vernieuwd en de balustrades hersteld en geschilderd. Voor de restauratiewerken trekt de stad een budget uit van 381.000 euro.

Nadien volgt de verdere heraanleg van de wandelpaden in het park. De verschillende wandellussen worden heraangelegd in dolomiet. Het slotakkoord van de opknapwerken van Heulepark komt er in de herwaardering van de historische oprijlaan ‘Avenue Rouge’, voor wie het park langs de Gullegemsestraat betreedt. Het pad wordt er opnieuw aangelegd en vele struiken worden in ere hersteld. Om de toegang verder te verfraaien, worden er bloembollen geplant. Stad Kortrijk verwacht de werken eind 2024 af te kunnen ronden. (JF)