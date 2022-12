Officiële opening van vernieuwde doortocht in Jonkershove

Op dinsdag 13 december werd in Jonkershove de vernieuwde doortocht officieel geopend. Een 75-tal personen trotseerden de kou om de opening bij te wonen.

Iedereen werd ontvangen in cc Dorpshuis, waar schepen Erik Verbeure het woord nam. “Bijna vier maanden na de start van de werken kunnen we vandaag samenkomen om de straat officieel te openen. De klachten rond mobiliteit en het lawaai zijn ondertussen aangepakt. 64 werkdagen geleden startten de werken, en ondanks enkele tegenslagen is de weg er.”

Vlotte doorgang

“De werken werden oorspronkelijk op een half miljoen euro geraamd, maar het zal er iets boven zijn, want we hebben meer werken gedaan, zoals bijvoorbeeld de vluchtheuvels. Destijds hebben we besloten om de fietsers te beschermen met een haagje tussen het fietspad en de rijweg.”

“Nu hebben we besloten om dit te laten staan, waardoor de rijweg iets smaller is dan in Houthulst. De verticale lijnen tussen de beide rijvakken zijn verdwenen en aan de beek hebben we een vertragende ingreep gedaan. Ook de parkeerplaatsen zijn duidelijk gemarkeerd.”

“Zo wordt het dan toch nog mogelijk dat de personenwagens elkaar kruisen, zij het wel aan een snelheid tussen 30 en 40 km per uur. Het is zo dat er gerekend wordt op de hoffelijkheid van de bestuurders. Er zullen voortdurend ingrepen gebeuren en er zal toezicht worden gehouden, maar de vernieuwing zorgt alvast voor een vlottere doorgang, vlotter parkeren en een vlottere toegang tot de lokale handelaars.”

Samen evalueren

“Het is vandaag ook een belangrijke dag, belangrijk omdat we hier allen samen zijn. Het is in Jonkershove, net als in vele andere gemeenten, zo dat heel wat mensen van buiten de gemeentegrenzen komen en nog niet veel buren kennen. Op dagen zoals vandaag is het mogelijk om met elkaar kennis te maken en misschien zelfs om af te spreken dat men, zij het maar eens in het jaar, samenkomt om te evalueren wat goed en minder goed gaat en waar wij als gemeente kunnen tussenkomen. Samen met het gemeentebestuur kijken we wat we in de toekomst nog kunnen verbeteren.”

Daarna bedankte schepen Verbeure iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om deze werken tot een goed einde te brengen. Daarop werden de aanwezigen getrakteerd op een glas en een smakelijke wok.