Nog geen tijdelijke maatregelen voor veilige bocht Brigandsbrug in Ingelmunster

Raadslid Kurt Soenens (Vooruit) heeft op de gemeenteraad tijdelijke maatregelen gevraagd voor meer veiligheid aan de bocht aan de Brigandsbrug. Burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA & Open VLD) hield de boot af.

De bocht bij het op- of afrijden van de nieuwe Brigandsbrug aan de kant van het station moet anders en beter. Daarover is iedereen het eens. De bussen van De Lijn kunnen de bocht niet nemen, en ook voor ander verkeer is het niet evident. Voor fietsers is het ronduit gevaarlijk.

“Onze fractie krijgt regelmatig meldingen van gevaarlijke situaties”, zei Soenens. “Eerder had de gemeente laten weten dat ze dit punt – waarvoor een budget van meer dan 200.000 euro op de begroting staat – pas zou aanpassen als de hele vernieuwing van de stationsomgeving wordt uitgevoerd.”

“Ik begrijp dat ze alles in zijn geheel wil bekijken, maar ik wil toch vragen of er nu al iets kan gedaan worden aan de veiligheid van fietsers. Misschien brengt een goed geplaatste spiegel soelaas? Ik vraag alvast aan de gemeente om dit te bekijken.”

Masterplan station

Burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA & Open VLD) antwoordde: “Het is onze bedoeling om die bocht op te nemen in het masterplan stationsomgeving, dat in ontwikkeling is. We zitten nog in de overlegfase met de MOW, AWV, De Lijn, Infrabel en NMBS. Het studiebureau dat ook voor de andere fases van de dorpskernvernieuwing instond, heeft verschillende versies uitgetekend.”

“We proberen nu tot een consensusmodel te komen. Het is geen gemakkelijke oefening om op een zeer beperkte ruimte de wensen en verlangens van alle partijen met elkaar te verzoenen. De stationsbuurt is dan ook nog een regionaal mobipunt, wat extra verwachtingen en verplichtingen creëert.”

“Zodra het voorontwerp klaar is, voorzien we inspraak en participatie, waarvan de gemeenteraad uiteraard een wezenlijk onderdeel is. Wat een spiegel betreft: daarvan zijn we, vanuit technisch oogpunt, geen voorstander.”

(PD)