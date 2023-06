Nieuwe straten Maria Duynewijk in Bredene officieel geopend

Het gemeentebestuur heeft zaterdag officieel de vernieuwde Derbylaan, Ruiterlaan en Koerslaan geopend. “Ook in de campingzone zijn de voorbije jaren grote rioleringswerken uitgevoerd”, aldus schepen van openbare werken Erwin Feys.

De wegenwerken in de Maria Duynewijk werden volledig door het gemeentebestuur gefinancierd. “Het opnieuw aanleggen van de Derbylaan stond al een tijdje op onze planning want de weg lag er erbarmelijk bij”, gaf schepen Erwin Feys zaterdag, tijdens de officiële opening van de vernieuwde straten, toe. “We maakten daarom gretig gebruik van de ambitieuze rioleringswerken (die ter plekke werden uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij/Aquafin) om de Derbylaan, Ruiterlaan en het gedeelte Koerslaan tussen Derby- en Ruiterlaan volledig te moderniseren.”

Bufferbekken

De rioleringswerken vielen ten laste van de VMM/Aquafin. “Deze werken omvatten ook de aanleg van een bufferbekken. We zullen ook nog werken uitvoeren aan de rioleringen in de Dorpsstraat/Landweg.

Bovenop hebben we nog een veilige fietsverbinding in het domein Grasduinen aangelegd. Die moet de Maria-Duynewijk met de Duinenstraat verbinden.”

Grootste werken ooit

De werken in de Maria-Duynewijk en de campingzone waren van een ongekende omvang en zijn de grootste ooit in Bredene. De rioleringswerken werden opgedeeld in twee zones: de campingzone en de woonzone. “De bestratings- en rioleringswerken in de woonzone van de Maria Duynewijk zijn gestart in 2019 en ondertussen sedert 2021 afgewerkt. Overal werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

De campingzone strekt zich dan weer uit van aan de Zandstraat tot aan de Klemskerkestraat. In deze zone werd eveneens een volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd tussen de campings door, zodat het afvalwater van de campings volledig gescheiden wordt van het regenwater.”

12 miljoen euro

De kosten voor de modernisering van de Derbylaan, Ruiterlaan en Koerslaan en het nieuwe fietspad door domein Grasduinen werden gedragen door het gemeentebestuur. Bredene trok hiervoor 1,51 miljoen euro uit. De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel is voor rekening van Aquafin (kostprijs ruim 12 miljoen euro).

(MM)