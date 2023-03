Nieuwe site naast Zomerloos in Gistel focust op sport en jeugd: “Meer dan louter recreatie”

Langs de Sportstraat schieten de werken aan de nieuwe recreatiezone goed op. Zodanig zelfs dat het stadsbestuur al binnen enkele maanden de site hoopt open te stellen. Tijdens een officiële eerstesteenlegging werd ook extra duiding gegeven. “Zo komt er ‘slimme verlichting’ en meer parkeermogelijkheden.”

Stad Gistel legt in samenwerking met nutsmaatschappij Farys een recreatiezone aan op het voormalige voetbalterrein tussen vrijetijdscentrum Zomerloos en de Pol Gernaeystraat. Deze zone bestaat straks uit een skatepark, een kunstgrasvoetbalveld, een omnisportkooi en een Finse piste. Die laatste komt rond de site te liggen.

“In de omnisportkooi zul je onder andere kunnen basketten. We spelen bijvoorbeeld in op de populariteit van de spelvorm ‘3×3’, waarbij ploegen van telkens drie spelers het tegen elkaar opnemen. Hiervoor kan je een halve kooi gebruiken”, zegt sportschepen Wim Gevaert (Open VLD). Concrete Dreams brengt de droom van vele skaters in vervulling met de aanleg van een skatepark. “Daarin zit een heuse kom of ‘bowl’, pyramide en trappenobstakel. Een totaalpakket om de sport volledig onder de knie te krijgen”, vult schepen van Jeugd Ann Bentein (Open VLD) aan. Joggers zullen dan weer hun gading vinden op de Finse piste. En het kunstgrasvoetbalveld is geschikt voor een wedstrijd van acht tegen acht personen. Tot slot wordt er in het hart van de zone een toestel geplaatst om te trainen aan de hand van een specifiek trainingstoestel, in vakjargon een ‘octorig tactical’.

“Camera’s en slimme verlichting moeten overlast voorkomen”

“Met de aanleg van deze nieuwe recreatiezone komen we tegemoet aan de vraag van de niet-georganiseerde jeugd naar een plek om te mogen vertoeven”, maakt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) duidelijk. “Tieners werden in het verleden al eens weggestuurd van speelpleinen zonder een alternatief te kunnen aanbieden. Daar komt met deze zone verandering in.”

Opvolging voorzien

Om mogelijke overlast van dergelijke zones in te perken, werd een stagiair maatschappelijke veiligheid ingezet die de hele site in kaart heeft gebracht. “Er werden verschillende aanbevelingen uitgewerkt op basis van een analyse op verschillende andere recreatiezones. Zo is er beslist om camera’s en slimme verlichting te plaatsen. Bijkomend pasten we onlangs onze organisatiestructuur aan waarbij sport en jeugd onder hetzelfde diensthoofd vallen. Met de uitbreiding in uren voor de jeugdwerker willen we activiteiten op deze nieuwe site van dichtbij opvolgen.”

De site gaf ook de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te leggen. “Met de nieuwe site, sportcentrum Zomerloos én het toekomstige vrijetijdscentrum indachtig, was het belangrijk om de parkeerdruk in de woonwijken te verlagen. Daarom komen er langs de Sportstraat, tegen de recreatiezone, negentig extra parkeerplaatsen”, besluit Defreyne, die de site tegen de zomer hoopt te kunnen openen. De ontwerper van de recreatiezone werd aangesteld door Farys. Er is een raamcontract met Architectenbureau Maarten Dobbelaere uit Gentbrugge. Farys treedt op als bouwheer. Het totale project is geraamd op 1,1 miljoen euro.