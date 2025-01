Nieuw kruispunt bijna klaar: groener en veiliger

Het heraangelegde kruispunt van de Hogestraat met de Heidestraat en de Warandestraat wacht nog op zijn toplaag in asfalt, maar kan voorlopig weer gebruikt worden. Het ligt er groener en veiliger bij dan voorheen. Ruim 250 m² verharding heeft plaatsgemaakt voor enkele bomen en nog aan te brengen beplantingen, inclusief een kleine bloemenweide. Het kruispunt is beduidend minder gevaarlijk dan vóór de werkzaamheden. Door de grote oppervlakte asfalt hadden de bestuurders er geen goed overzicht en sommigen reden vaak te snel. Dat leidde een aantal keer tot ongevallen, met schade aan de eigendommen van de omwonenden tot gevolg. “Voor het aanbrengen van de toplaag is er een buitentemperatuur van rond de 15 graden nodig, dus kan het nog wel even duren vooraleer het zover is”, zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme. “Hopelijk kunnen we dit al in februari uitvoeren, maar het kan ook maart worden. We vragen nog wat geduld hiervoor.” (foto JS)