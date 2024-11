Na drie jaar al nood aan herstellingswerken in centrum van Langemark

Nog tot 16 december is er in het centrum van Langemark hinder door herstellingen aan de betonvakken. Hoewel de dorpskernvernieuwing nog maar drie jaar oud is, is er op een tiental plaatsen al afbrokkeling. “Bij alle werken zijn er wel zaken die minder goed zijn uitgevoerd”, zegt schepen Jean-Marie Callewaert.

“Het gaat om tien à twaalf plaatsen die herstel nodig hebben”, zegt uittredend schepen van Openbare Werken Jean-Marie Callewaert (TNB). “Een tijdje geleden werd er een voorlopig oplevering van de dorpskernvernieuwing gedaan. Tijdens de rondgang zagen we dat er een aantal breuken en tekortkomingen waren. Voor er een definitieve oplevering komt na twee jaar moet dat hersteld zijn, ten laste van de aannemer.” Het voornaamste probleem was dat sommige betonvlakken aan het afbrokkelen waren en dat er daardoor diepe putten ontstonden in het wegdek.

Afbrokkeling

“Het ergste was op de Markt ter hoogte van het Munchenhof en tussen het Munchenhof en De Koornbloem. Ook aan het gemeentehuis waren er enkele betonvakken met afbrokkeling. Deze zomer is er nog een breuk bijgekomen voor het gemeentehuis en dat is op een stuk waar er niet op gereden wordt. Dat heeft dan te maken met uitzetting van het beton. Bij een aantal breuken wordt er een zaagsnede gemaakt die dan wordt gevuld met teer om de uitzetting te kunnen wegwerken. Dan zijn er ook nog – vooral in de Statiestraat – een aantal voetpaden en parkeerstroken waar de voegvulling is losgekomen. Dat moet opnieuw opgevuld worden.”

Hoewel het einde van de dorpskernvernieuwing pas drie jaar geleden was, zegt schepen Callewaert dat dergelijke breuken niet vreemd zijn. “Bij alle werken zijn er wel zaken die minder goed zijn uitgevoerd of ontstaan er breuken door uitzetting. Hier in Langemark is die grond zodanig omgewoeld geweest dat dit waarschijnlijk ook een factor is die meespeelt, maar ik heb het studiebureau niet horen zeggen dat dit uitzonderlijk is, zeker bij betonwerken.”

De werken zijn gestart op 4 november en zouden nog duren tot maandag 16 december. Op de meeste plaatsen is de hinder beperkt en wordt het verkeer geregeld met voorrangsregeling. Drie locaties worden echter volledig afgesloten voor het verkeer. De werken worden in twee fases opgesplitst om handelaars en bewoners zo bereikbaar mogelijk te houden.