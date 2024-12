Na de kerstvakantie grotere verkeershinder in Middelkerke centrum

Let op als je na de kerstvakantie in en rond centrum Middelkerke moet zijn. Vanaf 6 januari start een nieuwe fase wegenwerken die het doorgaand verkeer in Middelkerke centrum sterk zal beïnvloeden.

Verkeer tussen Middelkerke en Slijpe via omleiding

Vanaf 6 januari wordt de tijdelijke ventweg langs de Spermaliestraat opgebroken. Daardoor wordt doorgaand verkeer vanuit Slijpe richting Middelkerke omgeleid via de Fleriskotstraat, de Kalkaartweg en de Oostendelaan. Ook buslijn 52 volgt een aangepast traject.

Westendelaan afgesloten

Ook vanaf 6 januari start parallel aan de werken in de Spermaliestraat een nieuwe fase voor de heraanleg van het Oudstrijdersplein. Daarom wordt tot eind januari de Westendelaan tussen de Spermaliestraat en het Oudstrijdersplein afgesloten.

Zo zien de nieuwe omleidingen eruit. © gf

Voor doorgaand verkeer uit zowel Westende en Oostende is er een omleiding via de IJzerlaan, Koninginnelaan en de Kerkstraat.

Aangepaste doorstroming Oostendelaan

Vanaf februari starten ook nog nutswerken in de Oostendelaan, vlakbij het gemeentehuis. De doorstroming wordt via tijdelijke verkeerslichten geregeld, zodat verkeer in beide richtingen mogelijk blijft. De tijdelijke verkeerslichten worden afgestemd met de verkeerslichten op het kruispunt Koninginnelaan – Kerkstraat om de doorstroming te optimaliseren.

Als alles volgens plan verloopt, zijn deze fases eind februari afgelopen.

Exclusieve omleiding voor fietsers

Voor voetgangers en fietsers is er een aparte rondleiding via de Lovieweg, Heirweg, Steenovenstraat, het wandelpad tussen de campings, de Karel Jonckheerestraat, de Klein Kasteelstraat en de Watervlietstraat.

Meer werken op de planning

In het voorjaar 2025 staan nog meer openbare werken op de planning. Bekijk alle updates via www.middelkerke.be/openbarewerken of schrijf je in op de nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer via www.wegenenverkeer.be

(PG)