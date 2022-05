Na 20 jaar bijna alle gevaarlijke verkeerspunten van historische lijst aangepakt

In 2002 maakte Agentschap Wegen en Verkeer een lijst op met 809 gevaarlijke verkeerspunten. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters komt nu met een plan om de laatste 19 locaties tegen 2024 weg te werken. In West-Vlaanderen staan er nog drie op de planning.

Die zogenaamde zwarte punten werden in kaart gebracht op basis van verschillende factoren, waaronder ongevalscijfers. Aan het begin van de huidige legislatuur stonden er nog 36 punten op de lijst, op 17 daarvan werden reeds werken uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen. In onze provincie werd de Roeselarebaan in Lichtervelde al aangepakt.

Bijna afgewerkt

Op vandaag schieten er dus nog 19 punten over op de historische lijst, waarvan drie West-Vlaamse locaties. In 2018 werd de aanpak inzake dit soort gevarenzones gewijzigd en wordt er met een dynamische lijst gewerkt die steeds rekening houdt met de meest recente ongevalscijfers. Toch staat Lydia Peeters erop dat ook de historische lijst tegen het einde van haar legislatuur wordt afgewerkt, tegen dan 22 jaar na het opmaken ervan. Aan die belofte hangt een prijskaartje van maar liefst 48 miljoen euro.

De resterende zwarte punten in West-Vlaanderen volgens de historische lijst • Knokke-Heist: Natiënlaan x Kalvekeetdijk (in uitvoering) • Deerlijk: Ringlaan x Kortrijke Heerweg (in uitvoering) • Wevelgem: Kezelberg x N32 Ieperstraat (in voorbereiding)

“Dit is een absolute topprioriteit voor mij”, aldus de minister. “Ik trok deze legislatuur dan ook al 34 miljoen euro uit voor de aanpak van deze zwarte punten. We geven bij uitvoering altijd voorrang aan locaties dicht bij een schoolomgeving of op een schoolroute. Het is mijn ambitie om ten laatste in 2024 het laatste gevaarlijke punt op de historische lijst weg te werken.”