Molenbinnenweg moet half oktober af zijn

De Lichterveldse gemeenteraad keurde unaniem de realisatie van de Molenbinnenweg goed. De verdwenen trage weg wordt heraangelegd en zou tegen half oktober operationeel moeten zijn. Er was ook discussie over de heropening van de Leenstraat, een andere verdwenen trage weg.

“We kochten voor de realisatie van de trage weg voor 42.744,35 euro aan grond aan”, weet mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V). Sofie Steurbaut (N-VA) peilde naar de totale kostprijs voor de opnieuw aangelegde trage weg. “We hebben nu enkel zicht op de aankopen, maar niet op de totale kostprijs”, aldus het raadslid. Ze wou ook weten wat de gemeente zal doen om de weg in stand te houden.

Schepen Bogaert moest het antwoord rond de totale kostprijs schuldig blijven, maar beloofde die op te zoeken en aan alle fractieleiders te bezorgen. Schepen van Openbare Werken Steven Kindt (CD&V) wist raadslid Steurbaut te vertellen dat de Molenbinnenweg tegen de Dag van de Trage Weg, die dit jaar op 14 en 15 oktober plaatsvindt, klaar zou moeten zijn. “De weg wordt aangelegd in steenslag”, aldus schepen Kindt. “Er wordt met de landbouwers die de percelen naast de weg bewerken gezocht naar een oplossing om op een zo goed mogelijke manier hun velden te betreden zodat de weg zo weinig mogelijk schade oploopt.”

Raadslid Kim Depoortere (SOMM) wou weten hoe het zat met de Leenstraat, een andere trage weg. “Het eerste stuk, vanaf de Zwevezelestraat tot aan de beek is en blijft toegankelijk”, antwoordde schepen Bogaert. “Het tweede deel ondergaat geen wijzigingen en blijft zoals het is.”

“Dan blijft het tweede deel dus openbare weg want we hebben de weg nooit afgeschaft”, repliceerde Johan Vandenbussche (SOMM). “De weg is volgens mij – net zoals de Molenbinnenweg – geen eigendom van de gemeente”, meent voormalig schepen Jos Goethals (CD&V). Er wordt nu bekeken of de gemeente of iemand anders eigendom is van de gronden waarover de weg liep. (BCH)