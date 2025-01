‘Meest zwarte kruispunt van Beernem’ wordt heraangelegd

Het kruispunt aan het station van Beernem, tussen de Hubert d’Ydewallestraat en de Stationsstraat/Wingenesteenweg, wordt vernieuwd en krijgt verkeerslichten. Dat kondigde burgemeester Jos Sypré (CD&V) aan tijdens de laatste gemeenteraad.

“We drongen al lang aan bij het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en bij de Vlaamse regering om de nodige middelen vrij te maken voor dit dossier”, vertelt een opgeluchte burgemeester Jos Sypré (CD&V), die ook bevoegd is voor mobiliteit. “De kogel is nu door de kerk. Het meest zwarte kruispunt van Beernem wordt conflictvrij en wordt uitgerust met verkeerslichten. Op die manier zal het verkeer vanuit de Hubert d‘Ydewallestraat ook vlotter ontsloten kunnen worden op de Wingenesteenweg. Op die weg rijden dagelijks 10.000 voertuigen, waardoor je vaak moeilijk de Wingenesteenweg kan oprijden. Dat is ook de reden waarom een rotonde, waar een voorrangsregeling geldt, moeilijk zou werken en waarom er gekozen wordt voor verkeerslichten.”

Werken starten dit voorjaar

Raadslid Piet De Rycke (CD&V) wijst op het belang van een goed evenwicht tussen de ontsluiting van de Hubert d’Ydewallestraat en de doorstroming op de N370 met de drie opeenvolgende verkeerslichten daar. Ook hoopt hij dat de ontwerpplannen die deel uitmaken van het openbaar onderzoek nog aangepast worden, rekening houdend met de opmerkingen van het gemeentebestuur en de omwonenden.

Volgens de voorgestelde timing starten de werken allicht nog dit voorjaar. “Eenmaal die werken uitgevoerd zijn, kan ook de Wellingstraat tussen Parkstraat en spoorwegbrug vernieuwd worden. Een studiebureau heeft ontwerpplannen klaar, die binnenkort afgetoetst worden met de inwoners van de Wellingstraat.”