Lobrug afgesloten van 2 tot 4 december

De Lobrug over de Lovaart in Lo is van maandag 2 december om 7 uur tot en met woensdag 4 december om 20 uur afgesloten voor alle verkeer.

Er moet namelijk een cilinder in de brug worden vervangen. Voor voertuigen van -3,5 ton is een wegomlegging voorzien via Pollinkhove en voor verkeer +3,5 ton via de Rabbelaresteenweg en de N319. De werken aan het brugdek over de Boezingegracht in de Lostraat in Reninge zijn ten einde. En als alles volgens plan verloopt, kan er vanaf zaterdag 30 november ook opnieuw verkeer over de Knokkebrug op de grens tussen Merkem, Nieuwkapelle en Reninge.