Lichten op kruispunt in Roeselare verdwijnen, schepen legt uit waarom stad die beslissing neemt

Momenteel zijn de werken aan de herinrichting van het kruispunt van de Vijfwegenstraat met de Zuidmolenstraat in Roeselare volop bezig. Een belangrijke wijziging is het verdwijnen van de verkeerslichten. Schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V) lichtte maandagavond tijdens de commissie ruimte die beslissing toe.

Vorige week startten de werken aan het kruispunt van de Vijfwegenstraat met de Zuidmolenstraat en de Heropbouwstraat. Opvallend is dat bij de herinrichting van het kruispunt de verkeerslichten verdwijnen. Oppositieraadslid Siska Rommel (N-VA) stelt zich vragen bij die aanpassing. Zij vroeg tijdens de commissie aan schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V) waarom de stad deze beslissing neemt.

“In ons bestuursakkoord staat dat we waar mogelijk het beurtelings parkeren afschaffen en inzetten op geschrankt parkeren. Terwijl onze diensten met die oefening bezig waren in de Vijfwegenstraat heeft men ook het kruispunt bekeken. Automobilisten staan er vaak voor het rood terwijl er geen verkeer is.”

Geluisterd naar de politie, de Fietsersbond en de omwonenden

De stad wil het kruispunt compacter gaan inrichten. “Maar we zijn niet over één nacht glad ijs gegaan. We hebben advies gevraagd aan de politie en hebben ook de mening van de Fietsersbond en de omwonenden gevraagd. De politie gaf ons groen licht en de Fietsersbond had geen bezwaren. De reacties bij de omwonenden waren gemengd.”

Met de politie werd er gekeken hoe het kruispunt veilig en overzichtelijk kan gemaakt worden. “Het grootste knelpunt hierbij bleek het zicht vanuit de Heropbouwstraat op auto’s in de Vijfwegenstraat die van het Sterrebos komen aangereden.”

Trager rijden

Eenmaal de herinrichting van het kruispunt af is, krijgt het verkeer in de Vijfwegenstraat voorrang. “In de Vijfwegenstraat werd er vaak veel sneller gereden dan de toegelaten 50 km/uur. Door het geschrankt parkeren in te voeren, merken we nu al dat er trager gereden wordt. Het compactere kruispunt zal straks ook voor een snelheidsremmend effect zorgen, maar ondertussen is er wel doorstroming.”