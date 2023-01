Kruispunt Statiestraat-Rivaweg enkele dagen afgesloten

Het kruispunt van de Statiestraat en de nieuwe Rivaweg in Dentergem is van 27 tot en met 30 januari afgesloten.

Door de winterse weersomstandigheden was de timing van de werken vóór Nieuwjaar in het gedrang geraakt. Nu die omstandigheden gunstiger zijn, gaat het kruispunt opnieuw kort dicht, namelijk van vrijdag 27 januari tot en met maandag 30 januari 2023.

Beton

De aannemer giet zo op een veilige manier het aanliggende fietspad in beton. Daarna blijft het kruispunt ook het hele weekend afgesloten, zodat het beton kan uitharden, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Er is een omleiding via de Groeneweg, Puymoortelstraat, en Herpelplas voor plaatselijk verkeer. Het zwaar verkeer dient via Deinze om te rijden.