Kruispunt Hoge Brug afgesloten richting Sint-Jacobskapelle door aanleg persleiding

Door de aanleg van een persleiding in de Kaaskerkestraat en IJzerlaan zal het kruispunt van de Hoge Brug en IJzerdijk afgesloten zijn in de richting van Sint-Jacobskapelle vanaf vandaag tot en met zondag 26 januari.

De persleiding zal van bovenuit onder de Hoge Brug aangebracht worden. De aannemer neemt hiervoor de rijstrook op de brug in de richting van Diksmuide in. Hierdoor zal ook de afslag richting de IJzertoren volledig afgesloten worden, verkeer langs de Kaaskerkestraat/IJzerlaan zal steeds kunnen passeren. Wie in de richting van Diksmuide rijdt zal via de voorsorteerstrook (Hoge Brug richting IJzertoren) door kunnen rijden richting het stadscentrum. Er blijft dus tweerichtingsverkeer mogelijk op de IJzerlaan.

De afslag richting Sint-Jacobskapelle zal continu afgesloten zijn, wel zullen de werken uitgevoerd worden buiten de spitsuren (na 8.30 uur en tot 16 uur), zodat er minder hinder is voor doorgaand verkeer tijdens de drukste momenten van de dag. Voor het Museum aan de IJzer heeft dat geen gevolgen, aangezien hun jaarlijkse sluiting ook tot 26 januari loopt.

Omleiding

Wie vanuit de kant van Lo-Reninge komt, volgt omleiding 1 via de Knokkestraat, Oude Zeedijk, Oudekapellestraat en Kaaskerkestraat.

Wie vanuit Diksmuide komt, volgt omleiding 2 via de Kaaskerkestraat, Oudekapellestraat, Nieuwkapellestraat, Hazewindstraat en Boterpotstraat om zo terug op de IJzerdijk te komen.

Fietsers zullen nog steeds gebruik kunnen maken van het kruispunt, via de doorgang onder de Hoge Brug.

Versteviging oevers IJzerdijk

De werken vallen samen met verstevigingswerken aan de oevers van de IJzer, ter hoogte van provinciedomein IJzerboomgaard. Een aannemer verstevigt er de oevers van 13 tot 17 januari. Voor deze werken geldt dezelfde omleiding, fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de IJzerdijk, Sint-Jacobsstraat, Kapellestraat en Marie Declerckstraat.