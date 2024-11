Kruispunt De Krabbe in Maldegem minstens tot maart 2025 dicht

Wie de komende maanden naar Kleit of het Maldegems industrieterrein moet, zal dat niet via het kruispunt De Krabbe (Vliegplein, Krommewege, Blekkersgat en Kallestraat) kunnen doen. Dat kruispunt gaat minstens tot maart 2025 dicht. Alternatieven zijn de N44 (Aalterbaan) en de N9 (Staatsbaan).

In het kader van het Strategisch Plan Afvalwater Maldegem (SPAM) worden er momenteel op een aanzienlijk deel van het industrieterrein belangrijke werken uitgevoerd. Er komt in verschillende straten een dubbel rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. De werken zijn in april 2023 begonnen en zouden volgens de eerste planning 13 maanden duren. Door vertragingen die er om verschillende redenen zijn gekomen, is de einddatum al verschoven naar maart 2025. Wie momenteel op het industrieterrein moet zijn moet zijn rit goed voorbereiden.

N44 en N9

De werken gingen begin deze week een nieuwe fase in. Er wordt gewerkt aan het kruispunt van het Vliegplein met de Sint-Barbarastraat, de Oude Gentweg en de Industrielaan en aan het gedeelte van het Vliegplein tussen de Nijverheidslaan en het kruispunt De Krabbe. “Dat kruispunt gaat voor enkele maanden dicht voor alle verkeer”, legt schepen van openbare werken Danny Vannevel (N-VA) uit. Het verkeer dat naar het industrieterrein moet, kan dat via de N44 en de N9 bereiken. Het verkeer dat van Adegem naar het industrieterrein moet, zal via de N9 en de Hillestraat moeten rijden. Op het kruispunt van die twee straten komen tijdelijk verkeerslichten. Als eind maart volgend jaar de werken zijn afgerond, wordt op alle straten op het industrieterrein waar gewerkt is een nieuwe toplaag aangebracht.