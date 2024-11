Knokkebrug twee weken afgesloten

De Knokkebrug over de IJzer op het grenspunt tussen Reninge, Merkem en Nieuwkapelle zal van maandag 18 november tot en met vrijdag 29 november tijdens werkdagen afgesloten zijn voor alle verkeer en dit telkens van 7 tot 18 uur.

In het weekend is wel verkeer over de brug mogelijk. Tijdens de werken is een omleiding voorzien via Noordschote en Reninge. De Knokkebrug dankt zijn naam aan het ‘Fort de Knocke’ dat op het einde van de 16de eeuw op die plaats door de Spanjaarden werd gebouwd om de IJzervlakte te beschermen tegen aanvallen.