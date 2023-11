Infomarkt Zuidstraat lokt tientallen geïnteresseerden: “Mooi plan, maar het heeft lang geduurd”

De Infomarkt rond de infrastructuurwerken Zuidstraat was succesvol. Een 100-tal bezoekers was erg geïnteresseerd. “Het wordt een grote verbetering”, luidt het. Het kostenplaatje bedraagt 3 miljoen euro waarvan 150.000 euro voor Stad Harelbeke.

De Zuidstraat langs de spoorweg krijgt een metamorfose. Het rioleringsstelsel in de Zuidstraat en de omliggende straten moet een gescheiden rioleringsstelsel worden. “We profiteren ervan om bij die ondergrondse werken ook de bovenkant van de Zuidstraat aan te pakken. Hervormen in één keer is efficiënt en leefbaarder voor de buurtbewoners”, duidt schepen van Stadsvernieuwing Tijs Naert.

De straat krijgt dus een nieuw uitzicht. Er komen nieuwe fietsenstallingen om het gebruik van fietsen in de stationsomgeving te stimuleren en de verkeersveiligheid te bevorderen. “De NMBS staat volledig achter de hervorming en financiert de fietsenstallingen integraal. Voor inwoners en passanten komen er ook ontmoetingsplaatsen, gecreëerd door de omgeving aantrekkelijker te maken, de wegen slimmer te ontwerpen, de verharding te verminderen en groene zones mooi in te richten. Als laatste maken we ook duurzame energie beschikbaar in de omgeving door de aanleg van een warmtenet.”

Blinde muren

Lucas, Maurice, Bertin, Mireille, schepen Tijs Naert en Nicole keken met interesse naar de plannen die Dirk van Studiebureau SWECO ontvouwde. “Het is een mooi plan en een goede verbetering, maar het heeft lang geduurd”, zegt Lucas.

Ook Bertin Sanders, die in de assistentiewoningen Liederick op het domein van de voormalige tapijtfabriek LANO woont, is die mening toegedaan. “Klopt, maar ik ben blij dat er enkele wensen in vervulling gaan: de blinde muren worden met groen aangekleed, de snelheid wordt verplicht maximum 30 en de parkeerplaatsen blijven. Ook het warmtenet is een pluspunt”, aldus Bertin. “Nu nog de helling naar onze parkeerplaatsen aan ons gebouw aanpassen en zorgen voor een fietsenkluis voor- of achteraan.”

De geraamde kosten bedragen 3 miljoen euro. “Waarvan 150.000 euro voor Stad Harelbeke. De rest is voor Fluvius dat het warmtenet voor hun rekening neemt en VMM, de Vlaams Milieu Maatschappij”, besluit schepen Naert.