In 2022 eindelijk échte aanpakvan kruispunt aan Belgiek in Deerlijk?

In Deerlijk heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de diensten die betrokken zijn bij de herinrichting van het drukke verkeersknooppunt in de wijk Belgiek. “We hopen zo snel mogelijk de aanbesteding te kunnen doen en de werken te kunnen starten.” Maar dat verhaal klinkt bekend.

Het kruispunt is al jarenlang een knelpunt op vlak van mobiliteit. Het drukke knooppunt moet een grote verkeersstroom verwerken, met onder meer het verkeer van en naar het af- en oprittencomplex van de autosnelweg E17, het bedrijventerrein Jagershoek en Molecule in Vichte, en het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem. Tijdens de spitsuren is het steevast aanschuiven in de file.

Dat zou ‘straks’ moeten verbeteren, want er zijn (al geruime tijd) centen voorzien voor een ingrijpende herinrichting.

De belangrijkste doelstellingen van de herinrichting zijn: de ophoping van het verkeer op het op- en afrittencomplex van de E17 en op het kruispunt Belgiek tot een minimum te beperken, de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Waregem-Deerlijk te vergemakkelijken en te versnellen, en de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van de inwoners van de Belgiek te verhogen.

Belangrijkste ingrepen

De belangrijkste ingrepen zijn het afsluiten van de Oude Vichtestraat en het creëren van een ‘bypass’ om het verkeer van de industriezone vanuit de Breestraat naar de E17 te loodsen.

De start van de werken werd de voorbije jaren al enkele keren aangekondigd, maar daar wordt nog altijd op gewacht.

“Het is een beetje een eindeloos dossier, dat al ettelijke jaren geleden werd opgestart”, stelt CD&V-raadslid Jurgen Beke. “Jaarlijks zijn er terugkerende signalen dat men effectief van start zou gaan, jaarlijks worden er bijkomende samenwerkingsovereenkomsten en andere formaliteiten op de gemeenteraad gebracht – en ondertussen blijven we maar in de problemen zitten. Men zou in de voorbije herfst starten, maar dat is er niet van gekomen. Hoever staan we nu eigenlijk met dat dossier…?”

Nog geen champagne

“Na overleg met het Agentschapen Wegen en Verkeer (AWV) weten we dat we niet zullen moeten wachten op de realisatie in Waregem”, stelt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “We zijn een stuk hoopvoller, maar het blijft wachten. We zullen de champagnekurken pas laten knallen als de werken effectief van start gaan.” (DRD)