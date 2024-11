Hinder voor studenten uit de Westhoek door werken aan spoorwegnet: “Op kot geraken, is moeilijk”

“Voor studenten uit de Westhoek, die op zondagavond hun kot willen bereiken met de trein, vormt dat sinds maanden een ware lijdensweg”, zegt Kathleen Debouvere uit de Tempelstraat in Woesten. Zij is moeder van drie treinreizende studenten: Manon (21) studeert in Gent, de tweeling Gilles en Thibault (19) respectievelijk in Kortrijk en Gent.

Kathleen schreef hierover een mail aan Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA), maar wacht nog op een antwoord. “Normaal gezien vertrekken mijn zonen en dochter op zondagavond met de trein vanuit Poperinge naar hun kot. Dan kunnen ze de trein naar Gent nemen, die ook stopt in Kortrijk. Maar het gebeurt dat er op dat ogenblik geen treinen meer rijden vanuit Poperinge. Dan moeten we ons met de auto naar Ieper, of zelfs naar Diksmuide haasten, waar ze dan wel kunnen opstappen. Maar dan telt hun abonnement niet, en moeten ze extra betalen. Op vrijdagavond staan wij hen soms op te wachten aan het station in Poperinge, en dan blijkt dat de trein slechts tot Ieper rijdt. Of zelfs maar tot Menen, omdat daar werken aan de spoorweg bezig zijn. Reeds tien weken na elkaar zijn er moeilijkheden of vertragingen”, zucht Kathleen.

“Het is nu al maanden aan een stuk dat de studenten bijna wekelijks moeten uitkijken naar een alternatief om de trein naar hun bestemming te nemen. De NMBS legt dan wel bussen in, maar dat is voor de studenten maar een povere oplossing. Ze zijn een uur (of langer) extra onderweg, en het is best wel vermoeiend. Mocht dit een éénmalig feit zijn, dan schik je je daarnaar, maar dit is bijna wekelijkse kost. Soms brengen we ze naar Kortrijk, maar dat is voor ons ook telkens een gedoe. We kochten destijds een abonnement voor de studenten, enerzijds omdat dit betaalbaar was, maar anderzijds zeker ook voor het gemak, want wij zijn niet altijd in de mogelijkheid om hen te voeren”, aldus nog Kathleen. “In mijn mail aan de minister stelde ik dat op zondag, een belangrijke reisdag voor de duizenden studenten, nogal dikwijls onderhoudswerken aan het spoorwegnet gebeuren. Dat resulteert in verstoringen en extra reistijd voor de vele treinreizigers.

Vervanging

Verder luidt het in de mail, die op Facebook al reacties kreeg: “Hoewel we begrijpen dat onderhoudswerken essentieel zijn voor de veiligheid en het goed functioneren van het spoor, zorgt de timing hiervan voor veel problemen. De NMBS kiest er vaak voor om tijdens deze werkzaamheden vervangend busvervoer in te zetten op onderbroken trajecten. Echter, deze bussen zijn niet altijd een adequate vervanging voor de trein: ze maken langere routes, moeten meerdere tussenstops maken en zijn vaak vertraagd door verkeersomstandigheden. Dit leidt ertoe dat studenten urenlang onderweg zijn, wat stress veroorzaakt en hen waardevolle studietijd kost aan het begin van hun academische week. Daarnaast blijkt uit gesprekken met studenten dat het vervangen van treinritten door bussen op zondag zorgt voor overvolle voertuigen en een chaotische reiservaring. Mijn vraag is dan ook of er geen alternatieve tijdstippen mogelijk zijn voor deze onderhoudswerken, zoals ’s nachts of tijdens minder drukke uren op andere dagen van de week.”

Woordvoerder van de NMBS Bart Crols reageert als volgt: “De NMBS zet vervangbussen in om een alternatief aan de reizigers aan te kunnen bieden in geval er geen treinen kunnen rijden. Deze bussen hebben natuurlijk een langere reistijd, maar we willen ten allen tijde een alternatief aan kunnen bieden. Als het om spoorwerken gaat, is Infrabel verantwoordelijk.”