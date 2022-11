Hinder openbare werken zorgt voor langdurige sluiting Deelite: “Zonder financiële buffer kan ik deze hinder niet overbruggen”

Afhaalrestaurant Deelite op de hoek van de Beheerstraat en Magdalenastraat is sinds 11 juni gesloten door de hinder van het Stationsproject. De werken aan de stationsomgeving lopen intussen al drie jaar. Aan de deur van het restaurant hangt een briefje van uitbater Sofie Hugelier met de melding ‘wegens ernstige hinder door openbare werken zal Deelite gesloten zijn vanaf 11 juni 2022 tot en met 30 september 2022’. De zaak is echter sindsdien niet meer geopend.

De werken aan de stationsomgeving lopen intussen al drie jaar. Tegen de zomer van 2023 – zes maanden later dan voorzien omwille van corona – opent de nieuwe tunnel ter hoogte van de Appel die de stadsring R36 ondergronds brengt. Het jaar daarop is ook de herinrichting van omgeving Zandstraat en Conservatoriumplein tot autoluw plein met groene boulevard een feit. Aan de deur van het restaurant hangt een briefje van uitbater Sofie Hugelier met de melding ‘wegens ernstige hinder door openbare werken zal Deelite gesloten zijn vanaf 11 juni 2022 tot en met 30 september 2022’. De zaak is nog steeds niet geopend.

Financieel onhoudbaar

“Initieel zou ik enkel tijdens de zomer sluiten, want dan zitten mensen graag buiten op het terras. Door de werken en bijgevolg het stof en de verhoogde verkeersintensiteit was dat niet rendabel. Tijdens het groot verlof valt ook een deel van mijn doelpubliek weg. Het was financieel onhoudbaar om de zaak open te houden, omdat de omzet verre van voldoende is die periode.”

Daarenboven is Sofie gestart met Deelite drie dagen na de eerste lockdown. Tijdens de coronaperiode heeft ze dus niets kunnen opbouwen van reserve. “Ik heb nog geen enkele normale periode gekend. Ook met mijn foodtruck kon ik geen inkomsten genereren.” Tijdens de zomerperiode besloot Sofie fulltime te werken om haar vaste kosten te drukken. Daarnaast kon ze ook rekenen op een hinderpremie van ongeveer 80 euro per dag via VLAIO, maar met de aankomende start van de werken tegenover de zaak – en dus voor Deelite de grootste hinder tot dusver – lijkt het Sofie niet aangewezen om de zaak voor die korte periode tot de effectieve start van de werken te openen.

Hinderpremie

“Het probleem is dat ik bij VLAIO een aanvraag had ingediend voor een overbruggingspremie van drie maanden. Ik was van plan om met het begin van het academiejaar opnieuw op te starten, maar toen beschikte ik nog niet over de informatie dat de werken een jaar langer zouden duren tot 2024. Nog twee jaar op deze manier werken zie ik niet zitten en haal ik ook financieel niet.” Zeker gezien de huidige energiekosten in combinatie met een voedingszaak die werkt met frigo’s en diepvriezen, schetste de boekhouder voor Deelite geen positief plaatje. “De kost blijft hetzelfde en zou overbrugd kunnen worden met een normale bezetting, maar door de hinder haal ik slechts een derde van mijn klanten. Daarnaast heb ik geen partner om te helpen in de zaak, dus inkomsten generen met leveringen lukt ook niet. Een personeelslid inschakelen kost me dan opnieuw te veel geld.”

Sofie diende vervolgens opnieuw een aanvraag in bij VLAIO in de hoop een hinderpremie te ontvangen tot ze op een normale manier weer aan de slag kan, maar zij weigeren te verlengen omdat VLAIO van mening is dat Deelite toch op zijn minst de zaak kan openen voor enkele maanden. Helaas zijn enkele maanden met een tegenvallende omzet hoogstwaarschijnlijk voldoende om Deelite permanent te moeten sluiten. “Openen voor een korte periode is helemaal niet evident, je moet rekening houden met houdbaarheidsdata en de aankopen in groten getale. Dit draait sowieso weer uit op verlies. Ik kan niet blijven van mijn spaarboek nemen. Ik ben genoeg verloren tijdens de coronaperiode en heb besloten niet langer eigen middelen in de zaak te pompen. Ik moet op dit moment ook aan mezelf denken”, gaat Sofie verder.

Financiële buffer

“VLAIO ziet het verhaal te zwartwit. Een voedingszaak met een gedwongen beperkte bezetting kan niet zomaar te pas en te onpas openen wanneer het in theorie mogelijk is.” De situatie is voor Sofie heel duidelijk: “Ofwel ontvang ik de sluitingspremie en ga ik opnieuw open wanneer er geen hinder meer is, of ik moet de zaak stopzetten. Ik heb het tijdens corona altijd gezegd: we zitten misschien allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde bootje. Zonder financiële buffer kan ik deze hinder niet overbruggen”, besluit Sofie.