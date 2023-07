Heraanleg Bellegemsestraat in Kortrijk: fase 1 gaat dit najaar van start

De plannen voor de heraanleg van de Bellegemsestraat in Kortrijk zijn rond. In het najaar starten de nutswerken van fase 1. In het voorjaar 2024 volgen de riolerings-en wegeniswerken voor de eerste fase.

Fasering van de werken

De Bellegemsestraat is een traject van 1,7 km. Om diverse technische (nutswerken, rioleringswerken, …) en praktische redenen (toegankelijkheid bewoners, omleidingsroutes, …) wordt de heraanleg van de straat opgedeeld in verschillende fasen. De eerste fase van de Bellegemsestraat loopt van het centrum van Bellegem (kruispunt Bellegemsestraat – Bellegemplaats) tot aan het Sportpad (Straatje niet inbegrepen).

Na de afwerking van fase 1 volgen dan in het najaar 2024 de volgende fasen (telkens opgedeeld in voorbereidende nutswerken en weg- en rioleringswerken):

Fase 2: Doornikserijksweg – kruispunt Leuzestraat/Manpadstraat

Fase 3: kruispunt Leuzestraat/Manpadstraat – Sportpad

Fase 4: Straatje + deel Roodhuisweg

“De heraanleg van de Bellegemsestraat is een jarenlange terechte vraag van de Bellegemse gemeenschap. De effectieve uitvoering van deze werken nadert nu. Daarom hadden we deze week een constructief overleg met de ondernemers uit Bellegem over deze werken. We willen hen danken voor de medewerking en het begrip voor deze toch wel ingrijpende werken”, zegt Axel Weydts, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

“Lokale ondernemers zijn de steunpilaren van een gemeente. We gaan ‘de entrée’ van Bellegem nog mooier maken, maar moeten daarvoor samen door het stof. We gaan er alles aan doen om de overlast die deze werken onvermijdelijk met zich meebrengen, zoveel mogelijk te beperken. Het resultaat zal des te mooier zijn”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

Timing fase 1

– eind september/begin oktober tot eind februari 2024: de voorbereidende nutswerken

– eind februari tot en met zomer 2024: weg- en rioleringswerken. Voorafgaand aan de weg- en rioleringswerken wordt nog een infomoment georganiseerd.

De timing voor de volgende fases dient nog verder uitgewerkt te worden met de nutsmaatschappijen en het studiebureau.

Fietszone Bellegem

Van zodra de eerste fase van de heraanleg van de Bellegemsestraat afgerond is en de straat opnieuw opengesteld wordt, voert de stad de fietszone in Bellegem in. De Bellegemse fietszone omvat naast een deel van de Bellegemsestraat (centrum tot Dottenijsestraat) ook Bellegemplaats, de Walleweg (tot aan de Processiestraat) en een deel van de Bellegemkerkdreef tot aan de schooltoegangen.