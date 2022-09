Handelaars zien werken in Oostendse winkelstraat met lede ogen aan: “Alle materiaal ligt voor mijn winkel”

De werken in de Christinastraat zijn een doorn in het oog van de vele handelaars daar. Volgens gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit) is er onvoldoende ondersteuning voor de handelaars vanuit de stad. “We doen er alles aan om de bereikbaarheid van alle handelszaken te verzekeren”, klinkt het bij schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Dat de verouderde Christinastraat aan vernieuwing toe was, daar is iedereen het mee eens. Alleen zitten de handelaars al een tijdje met de gebakken peren. De werken startten in oktober vorig jaar en het ziet er niet naar uit dat het einde voor de eerste weken of maanden is. Shoppen door de modder: aantrekkelijk is het niet. Ondertussen is er vooral veel leegstand te merken in de winkelstraat die al een tijdje aan een heropleving bezig was. Tijdens de laatste gemeenteraad haalde oppositiepartij Vooruit, bij monde van gemeenteraadslid Vanessa Vens, uit naar het stadsbestuur.

Geen braderie

“Er wordt materiaal voor open winkels gelegd, terwijl de helft van de winkels in de straat ondertussen gesloten is”, zegt Vens. “De handelaars kunnen niet meedoen aan de braderie volgende week, terwijl dat mits enkele kleine aanpassingen wel zou kunnen. Die mensen hebben het al zo moeilijk gehad. Er staan grote borden met ‘geen doorgang’, terwijl er wel doorgang is voor voetgangers en fietsers. Dat ontmoedigt de mensen om de straat in de wandelen. Het stadsbestuur verstopt zich achter het O-punt. Men moet het daar maar melden. Dat deden ze, zonder gehoor. Ze voelen zich in de steek gelaten. Het is aan de stad om ervoor te zorgen dat onze handelaars bereikbaar blijven.”

“Ze leggen al hun werkmateriaal voor mijn deur, terwijl er hier zoveel winkels leeg staan”

Hoeden Jacqueloot is al meer dan 100 jaar een begrip op de hoek van de Christinastraat met de Witte Nonnenstraat. “De werken moeten gebeuren, daar heb ik geen problemen mee”, zegt Karine Jacqueloot. “Voor mijn deur werd een grote put gemaakt. Los daarvan leggen ze al hun werkmateriaal voor mijn deur, terwijl er hier zoveel winkels leeg staan. Ik heb hen gevraagd om dat materiaal van voor mijn winkel te verwijderen, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Volgende week is er hier braderie. Ik zou graag voor mijn deur kunnen staan met mijn producten. En ik spreek voor vele handelaars. Ze doen hier maar hun ding en wij moeten maar zien te overleven.”

O-punt

“Ik begrijp dat deze werken een uitdaging zijn voor de handelaars in de straat. Daarom doen we er alles aan om de bereikbaarheid van alle handelszaken te verzekeren. Bij de heraanleg van de Adolf Buylstraat is dat ook erg goed gelukt. De Christinastraat is veel smaller, wat alles een stuk moeilijker maakt. Wat betreft de timing hebben we eind augustus een bewonersbrief verspreid. Natuurlijk zijn we daar afhankelijk van onvoorziene omstandigheden zoals het weer en wat wordt aangetroffen in de ondergrond. Sowieso kan iedereen met vragen zich wenden tot het O-punt, de werfleider aanspreken, of contact opnemen met het Economisch Huis. Heel wat bewoners en handelaars doen dit nu al en dat werkt goed,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.