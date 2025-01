Haarspeldbochten aan Speytorre maken plaats voor zacht glooiend fiets- en wandelpad

Met de heraanleg van het Guido Gezellepad wordt het fiets- en wandelpad langs de Broeltorens grondig vernieuwd. De huidige haarspeldbochten verdwijnen voor een veiligere en aangenamere verbinding langs één van de meest iconische plekken in Kortrijk.

De werken aan het Guido Gezellepad, die lopen van de Broeltorens tot aan de Kalkovenbrug, zullen duren tot 31 maart. De huidige haarspeldbochten aan de zuidkant van de Broeltorens (de Speytorre) ter hoogte van de Paulientjes verdwijnen en maken plaats voor een zacht glooiend fiets- en wandelpad. De zachte helling loopt vanaf de Broeltorens over een afstand van 60 meter.

Tegelijk maakt de stad van de gelegenheid gebruik om de toegang naar de pontons, waaronder die van De Keper, te verbeteren. Dit vergemakkelijkt de toegang voor minder mobiele personen. Ook het wegdek dat beschadigd is door opstekende boomwortels wordt volledig vernieuwd.

“Deze vernieuwing maakt de verbinding tussen de verlaagde Leieboorden, Buda Beach en het Albertpark een stuk aangenamer en veiliger voor voetgangers en fietsers. Het gaat om een investering van 165.000 euro”, licht Trui Steenhoudt toe, schepen van Openbare Werken. De muur met de toegangspoort naar de Broeltorens blijft behouden.

“Door de realisatie van het woonproject One Broel en de aanleg van Paulientjespark kunnen de muren achter de poortstructuur tussen het nieuwe fiets- en wandelpad en het woonproject afgebroken worden. Hierdoor ontstaat er een open groene ruimte en maken we komaf met het verborgen, vuile en vaak onveilig aanvoelende hoekje”, aldus Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Komende legislatuur werkt het stadsbestuur ook verder aan de plannen met de Kalkovenburg en verdere vernieuwing van het jaagpad tot aan de Dambrug.

Omleiding

Tijdens de werken is het Guido Gezellepad volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Broelbrug, Damkaai en Kalkovenbrug in beide richtingen. De tijdelijke omleiding is duidelijk gesignaleerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De werken worden uitgevoerd door de firma Growebo uit Gullegem.