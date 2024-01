Grootschalige wegenwerken in Houthulst: “Herplaatsen verlichtingsmasten uitgesteld door vrieskou”

In Houthulst wordt niet enkel in de aanleg van de Markt geïnvesteerd ook op heel wat andere plaatsen wordt er gewerkt. Schepen van Openbare Werken Erik Verbeure licht toe wat er al gebeurd is en wat er nog op stapel staat.

“Het grootste project in deze legislatuur kost een slordige 7 miljoen euro en wordt in Jonkershove uitgevoerd in samenwerking met Aquafin en Fluvius”, licht schepen Erik Verbeure toe. “De rioleringswerken bieden een uitstekende gelegenheid om ook de nutsvoorzieningen te hernieuwen of versterken waarbij het meest ingrijpend de integrale aanpak van de Steenbeekstraat is. Daar wordt van gevel tot gevel alles uitgegraven en vernieuwd. Er komen nieuwe voetpaden, ondergrondse elektriciteitsleidingen en zo meer. Daar waar de Steenbeekstraat de Steenstraat kruist, wordt 9 meter ondergronds een nieuw pompstation gebouwd.”

Gescheiden riolering

“De locaties waar wordt gewerkt zijn naast de Steenbeekstraat, Woumenstraat, Zuid-Torhoutstraat, Vinkeniersstraat, Toekomststraat, Jonkershovestraat, Eendrachtstraat, Kapellestraat en de Merkemstraat. Richting Merkem loopt een rioleringsproject dat gaat van de Steenstraat, Nieuwestedestraat, Wulvestraat en de Iepersteenweg. In fase 2 worden de Westbroekstraat, de Puidebroekstraat, Oostbroekstraat, Vredenhofstraat, Rodesteenstraat, Driegrachtensteenweg en de Meiboomstraat eind dit voorjaar voorzien van gescheiden riolering.”

“Het project 7de Geniestraat staat ook in de steigers. Het ontwerp is vrijwel klaar om in een aanbestedingsdossier te gieten. Ook hier gebeurt de heraanleg van de wegen en voetpaden gelijktijdig met de aanleg van gescheiden riolering. Het traject loopt van de Zarrendreef via de 7de Geniestraat tot de Markt en de Stadenstraat vanaf Frabrieksput via de Eug. de Grootelaan tot aan de Vogelzangdreef”, legt schepen Verbeure uit. “Ook de huizen langs de Klerkenstraat vanaf de Kleine Veldstraat tot aan de Smissestraat krijgen gescheiden riolering met een gelijkaardig project zoals in de Poelkapellestraat, dus met vrijliggende fietspaden.”

Fietspaden

“De vernieuwing van een aantal fietspaden in de Ooievaartstraat, Woumenstraat en Stadenstraat zit in de ontwerpfase, de uitvoering is voor dit jaar. Verder wordt ook nog gewerkt aan de opsmuk van enkele kortere trajecten zoals de Zegestraat.”

Daarnaast is er natuurlijk ook nog dat grote project in het centrum van Houthulst, dat het uitzicht op de Markt volledig zal veranderen en waarmee Houthulst een mooi park rijker zal worden. “Voor Kerstmis zijn de aannemers gestopt bij fase 2. Er waren twee aannemers aan het werk waarbij de ene wat later begonnen is dan de andere om elkaar niet voor de voeten te lopen. Fase 1 is gestart van bij het postkantoor tot aan de Eug. de Grootelaan, fase 2 liep van de politie tot aan de bushaven. In die fasen werd alles klaargemaakt voor de nutsmaatsschappijen: elektriciteit, water, internet en dergelijke. Er werden geen nieuwe riolen aangelegd, maar wel hier en daar aanpassingen gedaan.”

Vertraging door vrieskou

“Ook werd alles uitgebroken en klaargelegd om te beginnen klinkeren. De tweede week van januari zou gestart worden met het herplaatsen van de verlichtingsmasten maar door de vorst kan dat nu niet. Ondertussen is men op de Markt bezig met het voorbereiden van de aanplanting en de fontein. Voorlopig kan men de Eug.de Grootelaan, vanaf de Stadenstraat inrijden tot aan de Markt en langs de kant van de Poelkapellestraat ook tot aan de Markt. Voor de rest geldt nog altijd het omleidingstraject via de Mosselstraat voor het gewone verkeer dat richting centrum wil. Wie vanaf Staden komt, rijdt om via Madonna, Poelkapellestraat, wie naar Zarren gaat kan via de Torhoutstraat. In de omleiding geldt zone 30 .”