De Groenestraat in Zedelgem is afgesloten na een gaslek.

In de Groenestraat in Zedelgem heeft een aannemer bij grondwerken een middendrukleiding geraakt. De straat werd afgesloten voor alle verkeer. Nutsmaatschapij Fluvius is ter plaatse om het lek te dichten. Het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren.