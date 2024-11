Gemeenteraad keurt bestek centrumvernieuwing goed: “Meer beleving in dorpskern”

De gemeenteraad keurde het bestek voor de centrumvernieuwing in Gullegem goed. Het wordt zonder twijfel het grootste project voor de komende legislatuur: een investering van maar liefst 14 miljoen euro ten laste van de gemeente. Ruim 4,5 miljoen voor de kosten rond de Heulebeek wordt betaald door de Vlaamse Milieu Maatschappij. Opmerkelijk: tijdens de goedkeuring onthield N-VA zich..

“Het gaat om een heel belangrijk project dat al een tijdlang in de steigers staat”, aldus schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V) over het lijvige dossier. “De krachtlijnen van het ontwerp zijn: een ontmoetingscentrum op maat, de herwaardering van de Heulebeek, opgewaardeerde groenzones, een veilig en bereikbaar centrum, parkeergelegenheid en een levendig centrum.”

Er is ter voorbereiding al een hele weg afgelegd. Zo was iedereen welkom op een infomarkt. “Verenigingen en buren hebben we uitgenodigd voor de participatie”, aldus de bevoegde schepen. “In april 2021 werden de plannen voorgesteld, in maart vorig jaar was er dan het laatste participatiemoment om begin juni dit jaar de omgevingsvergunning goed te keuren.”

Kerktuin

“De eerste fase wordt de parking rond feestweide De Gulle en de nieuwe flats, die wordt ontsloten via de Bankstraat. De tweede fase is de omgeving van de Heulebeek, die we tot ongeveer de achterkant van de Sint-Amanduskerk zullen openleggen. We winnen zo bufferingcapaciteit, wat zeker niet onbelangrijk is. Het water krijgt opnieuw zijn plaats. Daarmee gaan we spelen, met hetzij een trappenpartij of een flauwe oever. Het moet ook stroomopwaarts minder problemen opleveren bij hevige regenval”, vervolgt de schepen. “Er komt een speelzone, gelinkt aan het OC. De feestweide proberen we te behouden, maar we gaan zoeken naar een hedendaagse inrichting. Na het nieuwe OC wordt er een mooi plein gecreëerd, aansluitend op de bestaande horeca zodat er daar meer beleving komt. Er komt een soort kerktuin, een knipoog naar vroeger. Voor de zwakke weggebruiker komt er een brug naar de andere oever. Op het plein zijn diverse opstellingen mogelijk gemaakt, ik denk dan aan de kermis en de woensdagmarkt.”

“De laatste fase bestaat uit de rioleringswerken op het dorpsplein. We kiezen voor kleinschalige materialen, om het warme centrumgevoel te krijgen. Een centrumzone waar het aan het aangenaam is om te vertoeven, te leven en te winkelen. Na de afbraak van het huidig OC krijgen we een extra parking op de huidige site. Ook de Kerkstraat wordt meegenomen om ervoor te zorgen dat we daar geen doorgaand verkeer meer hebben. Het wordt dus een doodlopende straat.”

De Stekke large

Er zijn 490 werkdagen voor de omgevingswerken voorzien. Dat komt neer op zo’n twee jaar. Voor de bouw van De Cerf worden 390 werkdagen voorzien. Omgerekend komt dat neer op zo’n twintig maanden. De nieuwbouw komt aan de overkant waar frituur ‘t Gullegems Frietje stond. De elektriciteits- en gascabine worden ook gesloopt.

“Het nieuwe Cerf wordt een functioneel gebouw voor veel doeleinden”, zegt Tant. “Ik noem het De Stekke large, naar het OC in Moorsele: iets groter, op maat van de verenigingen in Gullegem. Met een ruim foyer en cafetaria aan de rechterkant, met een terras. We voorzien ook een leskeuken. We kiezen voor hetzelfde type tribune als in De Stekke. Er komen vergaderlokalen, een balkon en een luifel voor wie vanuit de zaal buiten wil staan.”

Geen doemscenario’s

Voor de afbraak zijn 40 werkdagen voorzien. Jelle Stragier (Groen) vroeg of een aantal evenementen tijdelijk moeten verhuizen. “Voor de verschillende verenigingen wordt het tijdelijk schuiven”, beaamt schepen Tant. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Jeugdfeesten en het carnaval. Het voordeel is dat we de huidige Cerf kunnen laten staan. Doemscenario’s met twee jaar lang tenten zijn niet nodig.”

Na een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Bouwmeester verscheen een open oproep voor het indienen van een ontwerp en dat werd gekoppeld aan een wedstrijd. De opdracht werd toegewezen aan Dierendonckblancke architecten (Gent), OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht (Nederland), samen met Veldhuis Architectuur uit de Kolverikstraat in Wevelgem.