Fietsen naar school moet volgend jaar veiliger worden in Oostduinkerke

Goed nieuws voor de schoolgaande jeugd in Oostduinkerke! Het Agentschap Wegen en Verkeer zet het nieuwe jaar in met aanpassingswerken in de schoolomgeving om de schoolroutes veiliger te maken.

Vanaf maandag 6 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met deze ingrepen in de Dorpsstraat (N396) en de Toekomstlaan (N330) in Oostduinkerke zodat de wegen van en naar school voor alle schoolkinderen nog veiliger worden. Voor het einde van de werken mikt het AWV 1 op maart.

Aanpassingswerken Dorpsstraat

Ter hoogte van de halte Ammanswalle wordt het fietspad heraangelegd. Het wordt lichtjes verplaatst zodat het beter aansluit op het bestaande fietspad ter hoogte van de S. Declerckstraat. Vanaf de Koningsstraat tot het kruispunt met de Toekomstlaan worden fietssuggestiestroken aangelegd.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid te verbeteren van jongeren die met de fiets naar school gaan. De geplande verhoging van het busperron zal voor meer gebruiksgemak van de reizigers zorgen.

Deze werken starten op maandag 6 januari en duren tot 10 maart 2025, op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten. Om alles vlot te laten verlopen, is er een omleiding voor het verkeer voorzien. Het autoverkeer moet omrijden via de Zeelaan, Lejeunelaan, Koninklijke Baan (N34) en Leopold II-laan (N330). Fietsers moeten via de A. Boudrystraat en Roelsstraat rijden.

Aanpassingswerken Toekomstlaan

Ter hoogte van het kruispunt van de Toekomstlaan (N330) met de Koningsstraat wordt er een nieuwe fietsoversteekplaats aangelegd met een middengeleider. Deze oversteekplaats zal uitgerust zijn met punctuele verlichting voor een goede zichtbaarheid en moet ervoor zorgen dat fietsers op weg naar school veiliger de gewestweg kunnen oversteken. Tijdens deze werken kan het verkeer beurtelings door op de Toekomstlaan met behulp van werflichten. Deze werken starten eveneens op maandag 6 januari en duren ook tot 1 maart.

Steden en gemeenten brachten de voorbije jaren knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen in kaart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verbetert op deze locaties in heel Vlaanderen de veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers. Deze ingrepen komen er nu ook in Oostduinkerke. Het AWB engageert zich om de zichtbaarheid te verbeteren, obstakels weg te nemen of lichtenregelingen aan te passen. Zo wordt het veiliger en comfortabeler stappen en fietsen naar school.