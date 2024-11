Fase 2 op Ieperse Steenweg (N8) in Veurne start op 18 november

Op maandag 18 november start het Agentschap Wegen en Verkeer met fase 2 van de herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne.

De herinrichtingswerken startten in augustus 2022. Tijdens de eerste fase van de werken ging de aannemer aan de slag tussen de grens met Alveringem en de Krommegracht. Zo kwamen er korte ventwegen aan de Krommegrachtstraat, tot net voorbij de Oerenstraat. Ook tussen de Zwarte Paardstraat en de Schaapstraat kwam er een ventweg. Zo worden doorgaand en lokaal verkeer in de toekomst van elkaar gescheiden, en wordt het er veiliger voor het landbouwverkeer en fietsers. De werken zijn bijna achter de rug, op enkele afwerkingen na.

Overgang

Als alles vlot verloopt, duurt fase 1 nog tot en met vrijdag 15 november. Dan kunnen de werken dan officieel wisselen naar fase 2. De aannemer gaat hier maandag 18 november dan mee aan de slag. Tijdens deze tweede fase werkt de aannemer tussen de Krommegracht en de rotonde aan de E40. Hij legt er de lokale ventwegen aan en bouwt het kruispunt met de Presendestraat om tot een veilig kruispunt met afslagstroken en verkeerslichten. Volgens de huidige planning duurt fase 2 nog tot eind 2025.

Verkeershinder

Ook tijdens fase 2 van de werken zal er hinder zijn voor het verkeer. De hinder voor fietsers blijft dezelfde als vandaag: fietsers tussen Ieper en Veurne volgen in beide richtingen een veilige omleiding via de Sint-Rijkersstraat (N319), Rozendaalstraat (N319), Vaartstraat en de Koning Albert I laan (N390). Reizigers van het openbaar vervoer plannen hun reis het best via delijn.be/routeplanner of de app van De Lijn.

Gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf 15 november op de hoofdweg van de Ieperse Steenweg. Op het afgewerkte deel mag het verkeer 70 km/u rijden, in de werkzone is dat 50 km/u. De ventweg ter hoogte van de Krommegracht zal gesloten zijn: inwoners rijden om via de Gouden-Hoofdstraat en de Molendreef. Daarnaast is de aansluiting van de Ieperse Steenweg met de Presendestraat afgesloten voor het verkeer: verkeer tussen Ieper en Bulskamp volgt in beide richtingen een omleiding via de Beauvoordestraat, Kwadestraat, Gouden-Hoofdstraat en de Ieperse Steenweg. Verkeer tussen Veurne en Bulskamp rijdt om via de Bulskampstraat.