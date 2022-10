Extra vertraging bij wegenwerken Jonkershove na ontdekking ‘matras’ in ondergrond

De ingrijpende wegenwerken in het centrum van Jonkershove hebben een extra vertraging opgelopen nu de aannemer een ‘matras’ ontdekte in de ondergrond onder de bestaande weg. Naast twee waterlekken zorgt dit voor extra hinder. “Maar we draaien het nadeel uit in een voordeel want nu kunnen we de asfalteringswerken optimaliseren”, zegt schepen van Openbare Werken Erik Verbeure.

In het centrum van Jonkershove zijn al een tijdje wegenwerken bezig. Onder meer het kruispunt van de Steenbeekstraat met de Merkemstraat, Msgr. Schottestraat en Jonkershovestraat wordt helemaal vernieuwd. Door twee waterlekken en een defecte elektriciteitsleiding vorige week liepen de werken wat vertraging op.

Toen alles hersteld was en de aannemer vrijdag opnieuw verder ging, werd een nieuw probleem ontdekt. “Bij het opbreken van de oude betonplaten werd ontdekt dat de ondergrond van slechte kwaliteit is”, zegt schepen van Openbare Werken Erik Verbeure (CD&V). “In het vakjargon wordt dit een ‘matras’ genoemd. Het is al een geluk dat die 50 jaar oude betonplaten dit weerstaan hebben. Dit moet nu evenwel aangepakt worden, onder meer met de behandeling van kalk. De grond wordt verstevigd, daarna komen er drukproeven en dan wordt de fundering gelegd. Pas nadien volgt de asfaltlaag.”

Asfaltwerken

“Dit zorgt voor wat extra vertraging, maar we draaien het nadeel om in een voordeel doordat we de asfaltwerken nu kunnen optimaliseren en meer in een keer kunnen aanpakken. Dat zorgt ervoor dat de totale vertraging binnen de perken blijft. Volgende week wordt ook een extra ploeg ingeschakeld die de voorbereidingen treft voor de nieuwe parking die er komt, op een stuk grond aangekocht door de gemeente. Er zullen daar tot vijftien parkeerplaatsen gerealiseerd worden. We hopen de hinder zoveel als mogelijk te beperken en wellicht gaat een deel van de Jonkershovestraat al sneller open. Gelukkig hebben we een aannemer die met ons en de buurtbewoners mee denkt.” De voorlopige timing voor het afronden van de werken is rond halfweg november. (JH)