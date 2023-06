Duurzaamheid centraal bij heraanleg Oude Zeedijk in Diksmuide

Bij de heraanleg van het stuk Oude Zeedijk in Diksmuide staat duurzaamheid centraal door het gebruik van zogenaamd ‘circulair beton’. De aannemer recupereert het afbraakmateriaal en verwerkt het zodanig dat het opnieuw gebruikt kan worden bij het nieuwe stuk weg.

De aannemer, wegenbouw De Brabandere nv, is momenteel aan de slag tussen de Oudekapellestraat en de Grote Beverdijkstraat én vanaf het kruispunt met de Grote Beverdijkstraat tot voorbij de waterloop het Eieleed.

Circulair beton

Het lokaal bestuur kiest ervoor om de Oude Zeedijk opnieuw aan te leggen in circulair beton. Dat is stortklaar beton, voor 30% geproduceerd met lokaal gewonnen en gerecycleerde afbraakmaterialen. Het circulair beton is gebruikt voor de aanleg van de toplaag. Ook in de funderingslagen zit recuperatiemateriaal verwerkt.

Het beton werd vooraf getest en goedgekeurd in het Concrete Circularity Center in Veurne, een van de nieuwe Fabrieken voor de Toekomst van POM West-Vlaanderen.

CO2-besparing

De heraanleg is een voorbeeld van circulaire economie door het hergebruik van materialen en draagt zo bij tot de nodige CO2-besparing. De ontginning en het transport van grondstoffen uit steengroeves in Henegouwen blijft immers beperkt. Bovendien gaat er ook minder afbraakmateriaal richting afvalstortplaatsen. Grondtransporten bleven tot een minimum beperkt door de bestaande grond te bekalken en zo een stevigere basis te creëren. Zowel het mixen van het beton als het reinigen van de betonmixers gebeurt met regenwater.

Impact op milieu verkleinen

Diksmuide is daarmee trouwens niet aan zijn proefstuk toe. De aanleg van een fietspad in de Kaaskerkestraat (N35) ter hoogte van industriezone Oude Barriere gebeurde toen in primeur ook met circulair beton. Ook de Galileiwegel, tussen de Beerstblotestraat en de Galileistraat, is op eenzelfde manier gerealiseerd. Het lokaal bestuur probeert zo ook om zijn impact op het milieu kleiner te maken.

Werken op schema

De werken zitten momenteel op schema. Na de heraanleg moet het beton nog even uitharden. Als alles volgens de planning verloopt, gaat de Oude Zeedijk in augustus terug open. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers volgen er tot dan nog een omleiding.