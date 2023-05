Delen van fietssuggestiestroken Brugseweg, Polenlaan en Diksmuidseweg krijgen nieuwe laag: “Slijtage door de bochten”

Opmerkelijk gezicht dinsdag in de omgeving rond de jachthaven. Een aannemer is bezig met het herstellen van enkele stukken van fietssuggestiestroken die vorig jaar in juni werden aangelegd in de Brugseweg, Polenlaan en Diksmuidseweg.

“Er zijn een aantal slechte plaatsen, vooral in de bochten”, meldt schepen Ives Goudeseune (Vooruit). “Vorige week werden die slechte plekken weggestraald. Voor de nieuwe stroken zal de aannemer dinsdag en woensdag de slechte plaatsen heraanleggen. Die plaatsen worden met kegeltjes afgezet. De kosten worden gedragen door de aannemer, want dit valt binnen de garantieperiode.”

Fietsveilige stad

De suggestiestroken liggen er nu bijna een jaar. “Ons doel is om van Ieper een nog fietsveiligere stad te maken. Na deze stroken, legden we nog fietscomfortstroken aan in de Rijselstraat. Daar hoor ik veel positieve signalen. Het moedigt fietsers aan om door het stadscentrum te fietsen. Sinds kort telt de stad ook enkele straten. Het zijn maar enkele initiatieven van de voorbije maanden die voor een fietsvriendelijk en fietsveilig Ieper moeten zorgen”, aldus nog de schepen.