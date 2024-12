Deel Marksesteenweg tijdelijk éénrichtingsverkeer

Nog tot en met vrijdag 20 december voert de firma TM SYN2 uit Temse werkzaamheden uit op de Marksesteenweg. Het gaat om nutswerken in opdracht van Fluvius.

Tijdens deze periode is de Marksesteenweg tussen de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Pannebakkersstraat enkel toegankelijk in de richting van de Pannebakkersstraat. Om de verkeerssituatie in goede banen te leiden, wordt de nodige signalisatie voorzien en is er een omleiding ingesteld.

Het verkeer dat richting de Burgemeester Felix de Bethunelaan moet, wordt omgeleid via de Baliestraat, Dumolinlaan, Engelse Wandeling, Weggevoerdelaan en uiteindelijk de Felix de Bethunelaan. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang in beide richtingen mogelijk.